Jak naložit s těžební krajinou na Ostravsku nebo Pražským Hradem? Studenti architektury to ví

Zahušťování měst, konverze historických objektů nebo krajiny zasažené těžebním průmyslem. Těmto a dalším tématům se věnovaly vítězné projekty 23. ročníku Přehlídky diplomových prací, kterou každoročně pořádá Česká komora architektů.

Letos se o ocenění ucházelo 97 diplomantů, vítězkou se stala Tatiana Uhríková, která řešila urbanismus historického městského bloku ve slovinské Lublani. Práci obhájila na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně a vypracovala pod vedením Vítězslava Nového.

Druhá cena patří Anně Laubové za práci Zahuštění zástavby za kostelem sv. Mikuláše, Velké Meziříčí zpracovanou pod vedením Zdeňka Rothbauera na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

Na všechny oceněné projekty se můžete podívat v následující galerii:

Třetí místo udělila porota absolventovi Fakulty architektury ČVUT v Praze Davidu Foudovi za projekt ÚBOČ. 34 Institut Paměti národa. Pod vedením Tomáše Hradečného navrhnul sídlo Institutu Paměti národa pro Plzeňský kraj v obci Úboč na Domažlicku ve statku perzekvované rodiny Mastných v 50. letech 20. století.

