Činžovní domy táhnou. Fidurock během pár týdnů posunul fond o stovky milionů
Fidurock šlape na plyn v nájemním bydlení. Rezidenční fond během několika týdnů narostl o stovky milionů korun a s novou brněnskou akvizicí už spravuje aktiva za více než 1,25 miliardy.
Fidurock výrazně zrychluje budování svého portfolia nájemních domů. Nejnovějším přírůstkem Fidurock Residential Fundu je činžovní dům Vlhká 26 v centru Brna. Po rekonstrukci nabízí 48 bytů o celkové ploše 2191 metrů čtverečních, je stoprocentně obsazený a jeho hodnota dosahuje 255 milionů korun. Po jeho zařazení do fondu přesáhl majetek pod správou 1,25 miliardy korun.
Pro fond je přitom zajímavé především tempo růstu. Ještě v polovině září Fidurock oznámil zařazení domu Veletržní 42 v pražských Holešovicích. Právě tato nemovitost posunula hodnotu aktiv pod správou rezidenčního podfondu přes jednu miliardu korun. Secesní dům nabízí 35 bytových jednotek a dva komerční prostory na ploše téměř 1700 metrů čtverečních a rovněž vykazuje stoprocentní obsazenost.
Realitní trh v Česku se po období vysokých úrokových sazeb znovu rozbíhá. A stále více ho ovládají domácí investoři. Podle investiční skupiny WOOD & Company tvořil loni český kapitál až 85 procent všech transakcí na tuzemském trhu komerčních nemovitostí. Celkový objem investic přitom překročil hranici 100 miliard korun.
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Realitní trh v Česku se po období vysokých úrokových sazeb znovu rozbíhá. A stále více ho ovládají domácí investoři. Podle investiční skupiny WOOD & Company tvořil loni český kapitál až 85 procent všech transakcí na tuzemském trhu komerčních nemovitostí. Celkový objem investic přitom překročil hranici 100 miliard korun.
Během několika týdnů tak rezidenční fond zvýšil objem spravovaného majetku nejméně o čtvrt miliardy korun a dál posílil svou přítomnost ve dvou městech, na která se dlouhodobě soustředí, a to v Praze a Brně.
Do realitních fondů proudí rekordní peníze
Expanze Fidurocku zapadá do širšího trendu českého investičního trhu. Nemovitostní fondy v posledních letech výrazně rostou a získávají nový kapitál od investorů. Zdenka Klapalová, jednatelka poradenské společnosti Knight Frank a prezidentka správní rady Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, v rozhovoru pro Newstream uvedla, že do českých nemovitostních fondů podle odhadů přitéká přibližně 100 milionů eur měsíčně a více.
Výsledkem je podle ní rostoucí poptávka fondů po vhodných nemovitostech. Český investiční realitní trh navíc loni zaznamenal rekordní rok, kdy se uskutečnily transakce za 4,4 miliardy eur. „Podle odhadů jde asi o sto milionů eur měsíčně a více,“ uvedla Klapalová k přílivu nových peněz do realitních fondů.
České nemovitostní fondy zaznamenávají rekordní přítoky nových peněz. „Podle odhadů jde asi o sto milionů eur měsíčně a více,“ tvrdí Zdenka Klapalová, jednatelka poradenské společnosti Knight Frank a prezidentka správní rady Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí. Výsledkem je větší poptávka po nemovitostech.
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České nemovitostní fondy zaznamenávají rekordní přítoky nových peněz. „Podle odhadů jde asi o sto milionů eur měsíčně a více,“ tvrdí Zdenka Klapalová, jednatelka poradenské společnosti Knight Frank a prezidentka správní rady Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí. Výsledkem je větší poptávka po nemovitostech.
Silnější kapitálová základna fondů zároveň znamená větší konkurenci o kvalitní nemovitosti. Investoři přitom podle Klapalové vyhledávají zejména aktiva, která dokážou dlouhodobě generovat stabilní výnos a jejichž hodnotu podporuje omezená nabídka a silná poptávka. Právě do této logiky zapadá i strategie Fidurocku zaměřená na již stabilizované a plně pronajaté městské nájemní domy.
Nájemní bydlení láká investory stále víc
Jedním z nejatraktivnějších segmentů realitního trhu se přitom stává právě nájemní bydlení. Například podle posledního reportu Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí vychází nájemní segment jako jeden z nejzajímavějších pro investory a očekává se další růst investic do tohoto typu aktiv.
Zájem není náhodný. Fondům i dalším investorům nabízí nájemní bydlení kombinaci pravidelného příjmu z nájmů a potenciálu dlouhodobého růstu hodnoty nemovitostí. Klapalová zároveň upozornila, že řada fondů už se na nájemní bydlení přímo specializuje a že projekty vlastněné jedním investorem se při správném nastavení rychle zaplňují.
Trend se přitom netýká jen institucionálních investorů. Roste také zájem movitých Čechů a podnikatelů o celé činžovní domy. Místo několika jednotlivých bytů stále častěji pořizují celé nájemní domy, od kterých očekávají kombinaci pravidelného výnosu, dlouhodobého uchování hodnoty a možnosti držet nemovitost jako stabilní aktivum po řadu let.
Vydělali peníze v IT, průmyslu, rodinné firmě nebo ve sportu. Teď řeší, kam s nimi. Stále více movitých Čechů proto místo několika bytů kupuje celé pražské činžovní domy. Hledají výnos, bezpečné uložení kapitálu i majetek, který může jednou zůstat dětem.
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Vydělali peníze v IT, průmyslu, rodinné firmě nebo ve sportu. Teď řeší, kam s nimi. Stále více movitých Čechů proto místo několika bytů kupuje celé pražské činžovní domy. Hledají výnos, bezpečné uložení kapitálu i majetek, který může jednou zůstat dětem.
Fidurock kupuje hotové a pronajaté domy
Obě poslední investice zároveň dobře ukazují, jaký typ nemovitostí chce Fidurock do rezidenčního fondu zařazovat. Nejde primárně o projekty na začátku výstavby, ale o již dokončené a stabilizované nájemní domy v silných městských lokalitách, které jsou schopné okamžitě generovat příjem.
Veletržní 42 patří skupině Fidurock od roku 2019 a v letech 2023 až 2025 prošla kompletní rekonstrukcí včetně nástavby a úprav komerčních prostor. Brněnská Vlhká 26 byla důkladně rekonstruována v roce 2019. V obou případech skupina zdůrazňuje kombinaci atraktivní adresy, kvalitního standardu bydlení a vysoké obsazenosti.
„Zařazení Vlhké 26 do fondu je důležité nejen samotným objemem investice, ale především kvalitou tohoto aktiva. Plně obsazený dům v centru Brna přináší investorům stabilní základ a současně posiluje naši přítomnost na trhu, kde vidíme dlouhodobý potenciál,“ uvedl David Hauerland, šéf nemovitostní investiční skupiny Fidurock.
Geografická strategie fondu je poměrně jednoznačná. Fidurock se soustředí na Prahu a Brno, tedy dvě největší tuzemská města s hlubokým trhem nájemního bydlení.
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