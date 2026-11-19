Bagr tentokrát nevyhrál. České realitní Oscary ovládly staré domy
Bourat a stavět znovu není jediná cesta. Letošní ročník Best of Realty ukázal výrazný návrat ke starým domům, industriálním halám i mlýnům. Rekonstrukce a konverze zvítězily v pěti z osmi hlavních kategorií českých realitních „Oscarů“.
Letošní výsledky Best of Realty poslaly českému developmentu poměrně jasný vzkaz. Hodnotný projekt nemusí začínat demolicí. Z přibližně sedmi desítek nominovaných projektů výrazně uspěly právě rekonstrukce a konverze již existujících budov. První místo získaly v pěti z osmi hlavních kategorií.
„Letošní ročník ukazuje, že kvalitní development nemusí být vždy spojený s novou výstavbou,“ uvedl předseda odborné poroty Best of Realty Tomáš Drtina. Podle něj vítězné rekonstrukce dokázaly zachovat hodnotu původních staveb a současně je přizpůsobit dnešním potřebám.
Ze skladu 168 nájemních bytů
Trend je dobře vidět například na vítězi kategorie nájemního bydlení. Mint Living Hloubětín vznikl přestavbou bývalého industriálního skladu. Porota ocenila zachování původního nosného skeletu i nové využití budovy pro profesionálně spravované nájemní bydlení.
Původní sklad Textilu Praha z roku 1968 přitom skutečně nezmizel. Z jeho konstrukce vzniklo 168 plně vybavených nájemních bytů, převážně menších dispozic. Zachovaný železobetonový skelet se stal základem nové obytné budovy a industriální minulost připomínají například ocelové balkony či další technické prvky.
Podobný princip se objevil i na dalších příčkách. Druhý Žitný mlýn Boršov přeměnil historický mlýnský areál pocházející z roku 1594 na nájemní bydlení a třetí MO-CHA Home v Praze 4 vznikl přestavbou nevyužívané kancelářské budovy.
Vinohradský dům z roku 1912 bodoval mezi rezidencemi
Mezi menšími rezidenčními projekty zvítězila Polská 52 společnosti Signature Living. Historický vinohradský dům prošel rekonstrukcí, která podle poroty dokázala spojit původní architekturu se současným designem. Dům pochází z roku 1912 a nabízí 21 bytů. Developer při rekonstrukci zachovával původní řemeslné detaily a historický charakter domu, zatímco interiéry dostaly současný standard. Právě kombinace staré Prahy a moderního bydlení se v posledních letech stává výraznou součástí prémiového rezidenčního trhu.
Praha má málo bytů, studentům chybějí desetitisíce lůžek a část starších kanceláří přestává vyhovovat nájemcům. Developeři proto stále častěji hledají hodnotu v domech, které už ve městě stojí.
Praha recykluje domy. Z kanceláří jsou studentské rezidence, staré činžáky míří do prémiového bydlení
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Praha má málo bytů, studentům chybějí desetitisíce lůžek a část starších kanceláří přestává vyhovovat nájemcům. Developeři proto stále častěji hledají hodnotu v domech, které už ve městě stojí.
V kategorii velkých rezidenčních projektů naopak zvítězila novostavba Rezidence Engerth v Kladně. Druhý skončil Vránův mlýn v Břeclavi, vzniklý proměnou dalšího bývalého mlýnského areálu, a třetí Mido Harfa v Praze 9.
Gočárův Grand se vrátil do hry
Výrazný comeback staré budovy předvedl také Grand Pardubice společnosti PSN, vítěz kategorie nákupních a zábavních center. Funkcionalistický palác od Josefa Gočára po rekonstrukci spojil obchody, kino a kanceláře a podle poroty se znovu stal součástí života centra Pardubic.
Rekonstrukce byla dokončena v roce 2025 a podle veřejných informací PSN si vyžádala investici kolem 300 milionů korun. Grand dnes nabízí více než 3500 metrů čtverečních obchodních a servisních ploch, food hall, multikino i coworking. Architekti zároveň pracovali s původním mramorem, dlažbou nebo svítidly.
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Významná funkcionalistická památka v centru se mění. Jak probíhá přeměna Grandu od Josef Gočára?
Ocenění pro Průmyslový palác i Kunovského
Staré stavby uspěly také mezi kancelářemi. V kategorii rekonstruovaných administrativních budov zvítězil projekt NR7 na náměstí Republiky v Praze, před pražskou Panelárnou a Panorama Airport Building na letišti.
Zvláštní cenu poroty získala rozsáhlá rekonstrukce Průmyslového paláce na pražském Výstavišti. Porota vyzdvihla především náročné spojení památkové obnovy, restaurátorských prací a současných technologických požadavků.
Na věži je znovu svatováclavská koruna, do oken se vrátily restaurované vitráže a místo vyhořelého křídla stojí jeho replika. Průmyslový palác na pražském Výstavišti se po čtyřech a půl letech obnovy připravuje na návrat návštěvníků. Rekonstrukce podle letošního odhadu vyjde na 3,3 miliardy korun bez daně. Na přelomu září a října si lidé budou moci prohlédnout, co se za tuto částku změnilo.
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Na věži je znovu svatováclavská koruna, do oken se vrátily restaurované vitráže a místo vyhořelého křídla stojí jeho replika. Průmyslový palác na pražském Výstavišti se po čtyřech a půl letech obnovy připravuje na návrat návštěvníků. Rekonstrukce podle letošního odhadu vyjde na 3,3 miliardy korun bez daně. Na přelomu září a října si lidé budou moci prohlédnout, co se za tuto částku změnilo.
Vedle budov se oceňovaly také osobnosti trhu. ARTN Award for Excellence získal zakladatel a generální ředitel Central Group Dušan Kunovský. Do Síně slávy Best of Realty byl uveden finanční ředitel společnosti CTP Richard Wilkinson.
Soutěž Best of Realty vznikla už v roce 1999 a oceňuje nově postavené i zásadně rekonstruované nemovitosti v Česku. Za více než čtvrt století se v jejích výsledcích objevily stovky českých projektů.
Praha má v přípravě rekordních 157 tisíc bytů, na trh se ale dostávají pomalu. Podle Central Group výstavbu brzdí úřady, drahé stavební dodávky i nejistá pravidla. Majitel skupiny Dušan Kunovský varuje, že současný boom může brzy skončit.
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Praha má v přípravě rekordních 157 tisíc bytů, na trh se ale dostávají pomalu. Podle Central Group výstavbu brzdí úřady, drahé stavební dodávky i nejistá pravidla. Majitel skupiny Dušan Kunovský varuje, že současný boom může brzy skončit.
Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.
O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
Magazín Realitní CLUB. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.