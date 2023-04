Brownfield u Příšovic se promění. Už příští rok tam budou stát průmyslové objekty

Zhruba 100 tisíc metrů čtverečních brownfieldu u obce Příšovice na Trutnovsku se promění na logistický areál.

Reklama

Brownfield se nachází dva kilometry od Turnova u rušné dopravní křižovatky, která spojuje Mladou Boleslav, Liberec a Jičín, a nabízí přímé napojení na dálnici D10, jež vede z Prahy k hranicím s Polskem a s Německem.

Pozemky v atraktivní lokalitě získala společnost Logicor. Akvizicí firma se sídlem v Londýně a Lucembursku téměř zdvojnásobí svoje tuzemské portfolio.

Výstavba nemovitostí by měla být dokončena v prvním čtvrtletí roku 2024. Společnost se bude podílet i na vybudování cyklostezky nebo na opravách místní dopravní komunikace.

Propadne se evropský trh s komerčními nemovitostmi? Obavy rostou Reality Mezi investory rostou pochybnosti ohledně zdraví evropského trhu s komerčními realitami, někteří mají obavy z jeho prudkého propadu po nedávných problémech v bankovním sektoru. Vyšší náklady na půjčky nyní tlačí dolů ceny realit, které v uplynulých letech těžily z nízkých úrokových sazeb, píše CNBC. ČTK, obi Přečíst článek

„Chceme zákazníkům nabídnout v zavedené průmyslové oblasti svým zákazníkům moderní udržitelné nemovitosti. Nájemci budou těžit z jejich umístění ve vyhledávané lokalitě podél dálnice D10, odkud budou mít přístup k rušné dopravní křižovatce a k železniční vlečce,“ dodává Pavel Rufert, ředitel Logicor Česká republika

Logicor k 31. prosinci 2022 vlastnil portfolio nemovitostí s pronajímatelnou plochou 20,9 milionu metrů čtverečních, které se nacházejí na klíčových evropských logistických trzích. V Česku působí od roku 2017 a v současné době zde spravuje 110 tisíc metrů čtverečních ploch.

Český fond Trigea opět nakupoval v Polsku. Tentokrát kanceláře za miliardu Reality Český nemovitostní fond Trigea investoval letos už podruhé v Polsku, tentokrát získal za v přepočtu asi miliardu korun kancelářskou budovu v komplexu My Place II ve Varšavě. Letos fond Trigea už koupil budovu MidPoint 71 v Vratislavi a i v polské metropoli spolupracoval s developerskou společností Echo Investment. vku Přečíst článek

Penta odtajnila návrhy pro novou čtvrť Southbank v Bratislavě. Do 10 let tu chce tisíc bytů Reality Do deseti let by v Bratislavě mohla vyrůst zbrusu nová čtvrť Southbank, která leží v blízkosti samého historického centra hlavního města Slovenska a řeky Dunaje. Rozsáhlý rezidenční projekt s tisícovkou bytů a 85 tisíci metry čtverečními retailových a kancelářských ploch zde nyní chystá developer Penta Real Estate Slovakia. Ten poté, co pozemek vloni koupil od společnosti HB Reavis, na realizaci projektu vyhlásil mezinárodní architektonicko-urbanistickou soutěž. Jejího vítěze oznámil letos už začátkem března a teprve o měsíc později zveřejnil také vítězný soutěžní návrh. Věra Tůmová Přečíst článek