Zvolený prezident Pavel se chystá na Ukrajinu, termín cesty navrhne Kyjev

Zvolený prezident Petr Pavel o víkendu požádal ukrajinskou stranu, aby jako první přišla s návrhem termínu jeho cesty do Kyjeva. Předpokládá, že se tak stane brzy. Pavel také oznámil, že oficiální cestu do Polska podnikne týden po inauguraci, a to 16. a 17. března.

Pavel uvedl, že se na Mnichovské bezpečnostní konferenci minulý týden sešel s předsedou ukrajinského parlamentu Ruslanem Stefančukem, který zopakoval velký zájem na cestě zvoleného prezidenta do Kyjeva. Pavel ale řekl, že vnímá, že země je ve válce a četnost návštěv zahraničních státníků je aktuálně poměrně velká.

„Proto jsem je požádal, aby první návrh termínu udělali oni. Z naší strany přece jenom flexibilita je větší. Předpokládám, že v krátké době se ukrajinská strana ozve s nějakým návrhem,” řekl Pavel.

Pavel na okraj konference jednal také například s prezidenty Francie Emmanuelem Macronem, Litvy Gitanasem Nausédou či Polska Andrzejem Dudou. Hovořil také s premiéry Švédska, Finska či Estonska, s několika ministry zahraničních věcí nebo s bavorským ministerským předsedou Markusem Söderem.

Pavel po jednání s Dudou slíbil, že do Polska pojede na druhou zahraniční cestu po Slovensku. Duda podle něj chce také v zatím neupřesněném termínu uspořádat neformální jednání s Pavlem a Nausédou ve Visle.