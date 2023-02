Biden je neohlášeně v Kyjevě. Přislíbil nový balík vojenské pomoci Ukrajině

Americký prezident Joe Biden navštívil Kyjev. S ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským jednal o dodávkách zbraní. Biden také oznámil nový balík vojenské pomoci Ukrajině v hodnotě 500 milionů dolarů (přes 11 miliard korun).

Biden navštívil Kyjev, informuje agentura Reuters, server Kyiv Post a další média, která rovněž zveřejnila záběry, na kterých je vidět šéf Bílého domu v ukrajinské metropoli. Video provázejí zvuky sirén varujících před rizikem ruského vzdušného úderu, které v pondělí dopoledne ukrajinské úřady vyhlásily pro celou zemi.

Zelenskyj uvedl, že se svým americkým protějškem Bidenem v Kyjevě jednali o zbraních dlouhého doletu, píše agentura Reuters. Šéf Bílého domu podle ní sdělil, že Ukrajina dostane nový balík vojenské pomoci v hodnotě 500 milionů dolarů (přes 11 miliard korun).

Joe Biden neohlášeně navštívil Kyjev

Do ukrajinské metropole se Biden vydal několik dní před prvním výročím ruské invaze, kterou Moskva zahájila loni 24. února a rozpoutala tím největší pozemní konflikt v Evropě od druhé světové války. Oba prezidenti se setkali krátce po Bidenově příjezdu. Podle amerického deníku The New York Times přicestoval Biden vlakem od polské hranice. V Kyjevě byla uzavřena řada ulic, mimo jiné v blízkosti vlakového nádraží a velvyslanectví USA, popsal list Ukrajinska pravda.

Biden mimo jiné prohlásil, že Washington bude podporovat Ukrajinu tak dlouho, jak bude zapotřebí. Další americkou vojenskou pomoc napadené zemi v hodnotě 500 milionů dolarů Washington oficiálně oznámí v úterý.

„Vaše návštěva je mimořádně důležitým projevem podpory všem Ukrajincům,” uvedl Zelenskyj na telegramu, kde rovněž zveřejnil snímek s Bidenem.

Biden byl spatřen poblíž chrámu svatého Michala, americký prezident uctil památku padlých obránců Ukrajiny za zvuků leteckého poplachu, popsal web Ukrajinska pravda.

Ukrajinská média o něco dříve s odvoláním na náměstka ukrajinského ministra zahraničí napsala, že v Kyjevě se dnes čeká návštěva některého z „hlavních” partnerů Ukrajiny, Bidena nejmenovala. O tom, že by ukrajinskou metropoli mohl navštívit právě americký prezident, se spekulovalo na sociálních sítích. Bílý dům dříve oznámil, že Biden bude v úterý jednat ve Varšavě s polským protějškem Andrzejem Dudou.

Ukrajinska pravda a také server RBK-Ukrajina rovněž upozornily, že šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba se v pondělí nezúčastní ohlášeného setkání s evropskými ministry zahraničí v Bruselu.

