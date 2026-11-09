„Zosnoval nezodpovědnou a nákladnou válku v Íránu.“ Demokraté jdou po Hegsethovi
Tlak na amerického ministra obrany Petea Hegsetha po volebním debaklu republikánů sílí. Lídr demokratů ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries podpořil možnost ústavní žaloby a obvinil šéfa Pentagonu ze zneužití moci, oslabení národní bezpečnosti a rozpoutání nákladné války s Íránem. Návrh na impeachment přitom může už tento týden předložit republikánský kongresman a Trumpův kritik Thomas Massie.
Lídr demokratů ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries se přidal k hlasům požadujícím odchod ministra obrany Petea Hegsetha. V rozhovoru pro ABC News uvedl, že podporuje možnost ústavní žaloby proti jednomu z nejvlivnějších členů administrativy Donalda Trumpa. „Takzvaný ministr obrany zneužil svou moc, podkopal naši národní bezpečnost a zosnoval nezodpovědnou a nákladnou válku v Íránu,“ prohlásil Jeffries. „Hegseth musí odejít,“ dodal.
Impeachment přitom nemusí přijít z řad demokratů. Republikánský kongresman z Kentucky a Trumpův kritik Thomas Massie uvedl, že rezoluci může předložit už tento týden. Návrh obsahuje osm bodů a Hegsetha viní mimo jiné z porušení zákona o válečných pravomocech z roku 1973, který stanovuje pravidla pro vojenské operace zahájené bez předchozího souhlasu Kongresu.
Massie už se pokusil Hegsetha dostat před hlasování před kongresovými volbami. Tehdy předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson vyhlásil předčasné přerušení zasedání a hlasování tak zabránil. Tentokrát ale může být politická situace výrazně odlišná. Demokraté po volebním úspěchu posílili a Jeffries očekává, že návrh získá mezi jeho stranickými kolegy „neuvěřitelně silnou podporu“.
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Válka s Íránem jako politická zátěž
Hegseth se dostává pod tlak ve chvíli, kdy Republikánská strana utrpěla drtivou porážku ve volbách do Kongresu a přišla o většinu ve Sněmovně reprezentantů i Senátu. Nepopulární válka s Íránem je přitom podle textu považována Trumpem i voliči za jeden z klíčových faktorů, který k propadu republikánů přispěl.
Ani případné schválení ústavní žaloby ve Sněmovně ale automaticky neznamená Hegsethův konec. K jeho odvolání z funkce by byla zapotřebí dvoutřetinová většina v Senátu, a ta je podle současného rozložení sil nepravděpodobná.
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