Lukáš Kovanda: Trhy Trumpovo odsouzení nezneklidnilo, počítaly s ním

Za exprezidentem Donaldem Trumpem stojí také Wall Street a bohatí finančníci. Nasliboval jim, že pokud se vrátí do prezidentského úřadu, zasadí se o snížení daní.

Trhy zatím výrazněji nereagují na včerejší odsouzení amerického exprezidenta Donalda Trumpa – historicky první v trestním procesu. To, že porota takový přelomový verdikt vyřkne, investoři víceméně čekali, takže už jej do cen akcií a dalších aktiv promítli. Zneklidnilo by je až to, pokud by se vlivem verdiktu začaly preference veřejnosti od Trumpa zásadněji odklánět ve prospěch jeho rivala v letošním boji o Bílý dům, stávajícího prezidenta Joea Bidena.

Zda ale Trump nyní začne přízeň veřejnosti ztrácet, není vůbec jasné. Objevují se i takové názory, že aureola štvaného mučedníka, proti němuž se spikl systém, mu naopak může další voliče v konečném efektu přilákat. Trump se jistě bude snažit se do takové role stylizovat.

Akcie společnosti Trump Media & Technology Group sice po rozsudku ztratily citelných patnáct procent, nakonec se ale část ztrát umazaly, takže klesly jen o šest procent.

Za Trumpem nadále stojí také Wall Street a tamní finančníci typu Stephena Schwarzmanna, spoluzakladatele investiční společnosti Blackstone, který se řadí mezi čtyřicítku nejbohatších lidí planety dle magazínu Forbes. Trumpa nadále podporují také miliardáři a vlivní investoři jako Howard Lutnick nebo Omeed Malik, referuje agentura Bloomberg. Trump si je dokázal takto neochvějně získat kromě jiného slibem snížení daní, které hodlá uskutečnit, pokud se do úřadu amerického prezidenta vrátí.

