Zelenskyj žádá Evropu o další peníze. Ukrajina potřebuje na rok války 2,8 bilionu
Pokračování války s Ruskem bude Ukrajinu v příštím roce stát nejméně 115 miliard eur, tedy zhruba 2,8 bilionu korun. Kyjev počítá s evropskou pomocí ve výši 90 miliard eur, dalších 25 miliard ale stále chybí. O penězích rozhodne nadcházející summit EU. Česko, Slovensko, Maďarsko a Bulharsko už přitom oznámily, že se na dalším financování podílet nechtějí.
Ukrajina potřebuje na příští rok nejméně 115 miliard eur, aby dokázala pokračovat v obraně proti ruské invazi a zajistit fungování státu. Podle prezidenta Volodymyra Zelenského má Kyjev zatím jistých 45 miliard eur z dříve schválené pomoci Evropské unie. Dalších 45 miliard by měl získat prostřednictvím nové unijní půjčky, na které se podle něj podařilo dosáhnout dohody. Ani to však nebude stačit. Do požadované částky stále zbývá sehnat 25 miliard eur.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová věří, že novou půjčku podpoří všech 27 členských států. Politická shoda ale zatím není jistá. Česko, Slovensko, Maďarsko a Bulharsko už oznámily, že se na dalším financování Ukrajiny nechtějí podílet. Komise proto počítá s možností, že státy odmítající vojenskou pomoc mohou přispívat pouze na civilní část půjčky, tedy na rozpočtové potřeby Kyjeva.
Firmy pomáhající ukrajinské armádě se mohou stát terčem ruských sabotérů. Britská tajná služba MI5 a ministerstvo obrany vydaly neobvyklé veřejné varování před rostoucím rizikem útoků na evropské podniky napojené na obranný průmysl. Moskva podle britských úřadů stále častěji využívá prostředníky, kteří se uchylují i k jednoduchým metodám, například žhářství.
Podporujete Ukrajinu? Hrozí vám sabotáže ze strany Ruska, varuje firmy britská MI5
Zprávy z firem
Firmy pomáhající ukrajinské armádě se mohou stát terčem ruských sabotérů. Britská tajná služba MI5 a ministerstvo obrany vydaly neobvyklé veřejné varování před rostoucím rizikem útoků na evropské podniky napojené na obranný průmysl. Moskva podle britských úřadů stále častěji využívá prostředníky, kteří se uchylují i k jednoduchým metodám, například žhářství.
Merz hrozí zablokováním evropského rozpočtu
Do sporu o další financování Ukrajiny vstoupil také německý kancléř Friedrich Merz. Podle serveru RBK-Ukrajina pohrozil, že pokud se členské státy nedohodnou na finanční pomoci Kyjevu, zablokuje schválení příštího sedmiletého rozpočtu Evropské unie na období 2028 až 2034. Debata o podpoře Ukrajiny se tak může promítnout i do vyjednávání o budoucím hospodaření celé Unie.
Nová půjčka má být podle serveru RBK-Ukrajina nastavena tak, aby ji Kyjev splácel až poté, co Rusko poskytne reparace za válečné škody. Ukrajina se mezitím už pátým rokem brání ruské invazi a její finanční potřeby zůstávají vysoké. Nadcházející summit tak bude rozhodovat nejen o další pomoci Kyjevu, ale také o tom, zda se evropské země dokážou shodnout na jejím financování.
Nálada v Německu se obrací proti další vojenské pomoci Ukrajině. Její financování odmítá už 53 procent obyvatel, zatímco před rokem to bylo jen 39 procent. Největší odpor panuje mezi voliči AfD a na východě země. Kancléř Friedrich Merz přitom zůstává jedním z nejvýraznějších spojenců Kyjeva. Průzkum navíc ukázal hlubokou nedůvěru Němců vůči Spojeným státům.
Němci se obracejí zády k Ukrajině. Většina už odmítá vojenskou pomoc
Politika
Nálada v Německu se obrací proti další vojenské pomoci Ukrajině. Její financování odmítá už 53 procent obyvatel, zatímco před rokem to bylo jen 39 procent. Největší odpor panuje mezi voliči AfD a na východě země. Kancléř Friedrich Merz přitom zůstává jedním z nejvýraznějších spojenců Kyjeva. Průzkum navíc ukázal hlubokou nedůvěru Němců vůči Spojeným státům.
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