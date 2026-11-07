Rusko chce Ukrajinu ponořit do tmy. Zelenskyj apeluje na americký Kongres
Rusko podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského stupňuje útoky na energetiku a snaží se uvrhnout Ukrajinu do blackoutu. V noci na sobotu vyslalo na zemi 172 dronů a 36 balistických střel. Jen několik dní před plánovanými mírovými rozhovory proto Zelenskyj vyzval americký Kongres, aby podpora napadené země zůstala prioritou Washingtonu.
Ruské útoky znovu zasáhly ukrajinskou energetiku. Podle prezidenta Volodymyra Zelenského poškodily elektrické rozvodny v Kyjevské oblasti i dalších regionech. Ukrajinský prezident na telegramu uvedl, že Rusko během noci zaútočilo 172 drony a 36 balistickými střelami, přičemž hlavním cílem byl opět energetický sektor. V této souvislosti apeloval na Spojené státy, jejichž podporu označil za klíčovou.
Ukrajina v tom nesmí zůstat sama
„Pokud se Rusko snaží uvrhnout Kyjev, město s několika miliony obyvatel, i celou zemi do blackoutu, Ukrajina v tom nesmí zůstat sama. Spoléháme na to, že americký Kongres bude Ukrajině věnovat zvýšenou pozornost,“ napsal Zelenskyj. Zdůraznil také, že pomoc napadené zemi musí zůstat prioritou americké politiky a opírat se o shodu obou politických stran.
Ve hře je schůzka, která by k jednomu stolu přivedla tři nejmocnější geopolitické hráče současnosti. Američtí, ruští a čínští představitelé podle Financial Times jednají o možném setkání Donalda Trumpa, Vladimira Putina a Si Ťin-pchinga v polovině listopadu v čínském Šen-čenu. Jedním z hlavních témat by mohla být válka na Ukrajině, definitivní dohoda ale zatím není.
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Politika
Ve hře je schůzka, která by k jednomu stolu přivedla tři nejmocnější geopolitické hráče současnosti. Američtí, ruští a čínští představitelé podle Financial Times jednají o možném setkání Donalda Trumpa, Vladimira Putina a Si Ťin-pchinga v polovině listopadu v čínském Šen-čenu. Jedním z hlavních témat by mohla být válka na Ukrajině, definitivní dohoda ale zatím není.
„Spoléháme na jednotu obou politických stran v otázkách bezpečnosti, podpory Ukrajiny, odsouzení ruské agrese a posilování sankčního tlaku na Putina,“ uvedl prezident. Spojené státy podle něj hrají zásadní roli při hledání cesty k míru. Válku rozpoutalo Rusko v únoru 2022 invazí na ukrajinské území.
Před mírovými rozhovory přicházejí další střely
Zelenskyj upozornil také na načasování útoků před chystanými rozhovory zástupců Ukrajiny, Ruska a Spojených států. „Rusko se připravuje na třístranná jednání tím, že na kritickou infrastrukturu Ukrajiny vypouští balistické střely,“ napsal. Mírová jednání se mají uskutečnit 10. a 11. listopadu v Abú Zabí.
Americkou stranu při rozhovorech povedou zmocněnec prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner. V ruské delegaci mají být mimo jiné Putinův poradce Vladimir Medinskij, náměstci ministra zahraničí Sergej Rjabkov a Michail Galuzin či šéf vojenské rozvědky GRU Igor Kosťukov. Složení ruské delegace podle agentury Interfax oznámil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.