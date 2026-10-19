Trump, Putin a Si u jednoho stolu. O osudu Ukrajiny by mohli jednat bez Zelenského
Vladimir Putin navrhuje bezprecedentní summit s Donaldem Trumpem a Si Ťin-pchingem, na kterém by se jednalo o ukončení války na Ukrajině – bez účasti Volodymyra Zelenského. Podle The Wall Street Journal chce Kreml využít oteplení vztahů s Washingtonem a schůzku uspořádat už v listopadu v Číně. Trump zatím souhlas nedal, Peking ale podle zdrojů proti jednání nic nenamítá.
Vladimir Putin chce dostat k jednomu stolu Donalda Trumpa a Si Ťin-pchinga a jednat s nimi o ukončení války na Ukrajině. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by u takového summitu podle návrhu nebyl. The Wall Street Journal s odvoláním na nejmenovaného bývalého důstojníka ruských zpravodajských služeb napsal, že Putin přišel s návrhem během telefonického rozhovoru s Trumpem 9. října. Právě při tomto hovoru oba prezidenti uzavřeli také dohodu o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh.
Putin podobný formát navrhoval už dříve, nyní se ale podle listu snaží využít oteplení vztahů s Trumpem, které vyvolává obavy na Ukrajině i mezi jejími spojenci ve Washingtonu a Evropě. Summit tří nejmocnějších aktérů bez účasti ukrajinského prezidenta by byl podle WSJ bezprecedentní a v evropských metropolích by vyvolal značné znepokojení. Cílem Moskvy by přitom podle listu bylo vyjednat ukončení více než čtyři roky trvající války za podmínek výhodných pro Rusko.
Vztahy mezi Kyjevem a Washingtonem dál houstnou. Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že kroky administrativy Donalda Trumpa působí, jako by měly Ukrajinu přimět ke kapitulaci před Ruskem. Ukrajinský prezident zároveň nabídl zastavení útoků na ruské rafinerie výměnou za další rakety Patriot. Trump kontroval obviněním, že Zelenskyj poškozuje světový trh s naftou a válku ve skutečnosti ukončit nechce.
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Vztahy mezi Kyjevem a Washingtonem dál houstnou. Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že kroky administrativy Donalda Trumpa působí, jako by měly Ukrajinu přimět ke kapitulaci před Ruskem. Ukrajinský prezident zároveň nabídl zastavení útoků na ruské rafinerie výměnou za další rakety Patriot. Trump kontroval obviněním, že Zelenskyj poškozuje světový trh s naftou a válku ve skutečnosti ukončit nechce.
Kreml připouští, že se o summitu jedná
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov potvrdil, že se o možné schůzce skutečně diskutuje. Zároveň ale zdůraznil, že zatím není jasno ani o samotném konání summitu, ani o jeho programu. „Zatím nepanuje jasná shoda ohledně samotné schůzky ani jejího případného programu, ačkoli všechny tři strany připouštějí teoretickou možnost, že by k takovému setkání mohlo dojít,“ uvedl.
Také americký ministr zahraničí Marco Rubio při návštěvě Uzbekistánu potvrdil, že se o schůzce mluví, podle něj ale není jisté, zda už byla definitivně dohodnuta. Trump podle Rubia zastává jasný postoj a chce, aby válka mezi Ruskem a Ukrajinou skončila. Vysoce postavený americký představitel zároveň WSJ řekl, že prezident se summitem zatím nesouhlasil, myšlence by však mohl být nakloněn vzhledem ke své snaze splnit předvolební slib o ukončení války.
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Summit by mohl hostit čínský Šen-čen
Kreml podle textu navrhuje, aby se trojstranné jednání uskutečnilo na okraj summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství, který se 18. a 19. listopadu koná v čínském Šen-čenu. Ruští představitelé už návrh předložili Pekingu diplomatickou cestou a čínská strana podle zdrojů WSJ naznačila, že by proti takovému setkání nic nenamítala, pokud by souhlasil Trump.
Americký prezident přitom před návratem do Bílého domu tvrdil, že válku na Ukrajině vyřeší hned první den svého nového mandátu. Nyní se podle textu blíží ke konci druhého roku svého druhého prezidentského období. Ani Bílý dům, ani čínské velvyslanectví ve Washingtonu se k návrhu summitu nevyjádřily.
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