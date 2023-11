Záhadné malby Davidovy hvězdy na pařížských domech. Za jejich vznikem zřejmě stojí Rusové

Francouzští vyšetřovatelé prověřují možnost, že za desítkami kreseb Davidovy hvězdy v Paříži stojí Rusko. Minulý týden byl v souvislosti se symbolem, kterým nacisté v období druhé světové války označovali Židy, zatčen moldavský pár. Podle rozhlasové stanice France Info oba zadržení vyšetřovatelům řekli, že to udělali na žádost jednoho Rusa výměnou za peníze.

Moldavský pár ve věku kolem 30 let byl před zhruba deseti dny přistižen, jak uprostřed noci maluje Davidovy hvězdy na fasády budov. Ve vazbě tvrdili, že je tím pověřil jistý Rus, a to za nemalý finanční obnos. Na příkaz francouzské prokuratury byla moldavská dvojice převezena do vazební věznice a poté do detenčního centra, kde čeká na vyhoštění. V zemi totiž patrně pobývala nelegálně.

Pokus o destabilizaci

Případ zůstal bez povšimnutí až do minulého týdne, kdy bylo na jihu Paříže objeveno více než 200 podobných kreseb. Podle informací stanice France Info vyšetřovatelé od té doby identifikovali další pár, který byl spatřen na průmyslových kamerách. Tito noví podezřelí rychle opustili Francii. Podle jednoho z policistů to vypadalo jako „operace komanda“. Stanici France Info řekl, že případ nyní vyšetřují jako „pokus o destabilizaci z Moskvy“.

Policejní prefekt Laurent Nuňez uvedl, že v hledáčku vyšetřovatelů je „tým pachatelů, kteří se zřejmě poměrně dobře koordinují“ a „přejí si, aby tyto hvězdy byly vidět“. Uvedl, že jich po Paříži bylo nalezeno až 250.

Policejní zdroj sdělil televizní stanici BFM TV, že „v tomto případu je mnoho znepokojujících faktorů, které ukazují na stopy třetí strany napojené na ruské zájmy“.

Premiérka Élisabeth Borneová tyto „odporné činy“ odsoudila a stejně jako řada politických představitelů je považuje za antisemitské.

Podle Nuňeze bylo od 7. října, kdy vypukly boje mezi radikálním palestinským hnutím Hamás a Izraelem, v pařížské oblasti zaznamenáno 257 antisemitských činů a zatčeno 90 osob. Francouzská vláda v neděli oznámila, že za poslední měsíc nastala „exploze“ antisemitských činů. V celé zemi eviduje 1040 antisemitských činů a 486 zatčených, z nichž bylo 102 cizinců.