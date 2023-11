Napětí mezi Ruskem a NATO roste. Země odstoupila od odzbrojovací dohody

Rusko v noci na dnešek dokončilo proceduru odstoupení od smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (CFE), kterou tiskové agentury označují za klíčovou bezpečnostní smlouvu z období po studené válce. Krok Moskvy představuje nejnovější známku rostoucího napětí mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí (NATO), uvedla agentura Reuters.

Reklama

Ruské ministerstvo zahraničí v prohlášení uvedlo, že smlouva, jejíž platnost Moskva pro Rusko pozastavila už v roce 2007, „je definitivně minulostí“. Ruská diplomacie zdůraznila, že v současnosti žádné odzbrojovací dohody s členskými státy NATO a „s klienty tohoto paktu“ nejsou možné.

„Teprve až poté, co je život přiměje vrátit se ke konstruktivním a realistickým postojům, mohl by se obnovit odpovídající dialog jako součást úsilí o vytvoření nového systému evropské bezpečnosti, odpovídajícího zájmům Ruska a všech dalších zemí odmítajících diktát Západu,“ dodalo ruské ministerstvo.

Smlouva z roku 1990, vyjednaná a uzavřená na konci studené války a podepsaná rok po pádu Berlínské zdi, stanovovala limity pro rozmístění ozbrojených sil v zájmu udržení vojenské rovnováhy mezi NATO a tehdejšími zeměmi Varšavské smlouvy.

Vyjednavač Pařík: Lidé by zabíjeli kvůli tomu, aby neztratili tvář. Při vyjednávání musíme zajistit, aby ji neztratili Leaders Jaké jsou šance ve vyjednávání míru na Ukrajině či v Izraeli? Proč je třeba zajistit, aby si protistrana mohla zachovat svou tvář a co ještě může ztratit Vladimír Putin nebo šéf Hamásu? A může se vyjednávání naučit opravdu každý? Pokud ano, co se tedy musíte naučit, abyste uměli vyjednávat úspěšně? To a mnohé další prozradil v exkluzivním rozhovoru pro newstream.cz známý český vyjednavač a prezident Asociace vyjednavačů Radim Pařík. Věra Tůmová Přečíst článek

Válka Ruska proti Ukrajině vyvolala nejhorší krizi ve vztazích mezi Moskvou a Západem od studené války. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov o víkendu prohlásil, že vztahy se Spojenými státy jsou pod bodem mrazu, připomněla agentura Reuters.

Rusko pozastavilo účast v CFE v červenci 2007. Moskva v březnu 2015 ohlásila, že se zástupci Ruska přestávají účastnit jednání společné konzultační skupiny pro CFE. Letos 10. května ruský prezident Vladimir Putin nařídil vypovědět smlouvu. 16. května tento krok schválila Státní duma, dolní komora ruského parlamentu, a 24. května ruští senátoři. Příslušný zákon podepsal Putin 29. května, poznamenal server Meduza.