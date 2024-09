Piráty potkal stejný osud jako německou stranu Zelených, píše Süddeutsche Zeitung

České Piráty potkal stejný osud jako německou či rakouskou stranu Zelených. Strany, které zastupují podobné hodnoty, jsou na tom nyní podobně: přišly o voliče i o přesvědčivost, napsal německý deník Süddeutsche Zeitung.

Němečtí zelení, kteří jsou součástí vládní koalice kancléře Olafa Scholze, budou po sérii volebních porážek v tomto roce hledat na podzim nové vedení i směr. Rakouští zelení předsedy Wernera Koglera, kteří dosud rovněž vládli v koalici s lidovci, v nedělních parlamentních volbách skončili až na pátém místě, a to se ztrátou téměř šesti procentních bodů oproti minulým volbám. Čeští Piráti se po odvolání svého předsedy Ivana Bartoše z ministerské funkce chystají na odchod z české vlády.

Podle listu Süddeutsche Zeitung nelze vývoj v Německu, Rakousku a Česku nesrovnat, už kvůli tomu, že nastal ve stejnou dobu. Piráti podle listu přitom oslovují stejné liberální publikum jako zelení, což dokazuje i příslušnost ke stejné frakci v Evropském parlamentu. „A stejně jako zelení v Německu a Rakousko ztratili Piráti v Česku radikálně podporu voličů i přesvědčivost. Je to stejný vzorec,“ napsaly Süddeutsche Zeitung, které německým čtenářům přibližují současnou politickou situaci v Česku.

Vyhozením Bartoše z vlády podle novin začala „vládní krize, která může poškodit (premiéra Petra) Fialu, pro pirátskou stranu ale může znamenat konec“. Politika Pirátů totiž podle německého listu nenachází dost velký ohlas v české „spíše konzervativní“ společnosti, „v níž se dokážou shodnout především na odmítání imigrace a schvalování spalovacích motorů“.

