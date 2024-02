Za vraždou ruského dezertéra, který nesouhlasil s válkou, stojí Moskva, uvedla španělská rozvědka

Španělské tajné služby jsou přesvědčené, že za vraždou ruského zběha Maxima Kuzminova stojí Rusko. Píše to deník El País s odkazem na své zdroje.

Podle španělských úřadů však bude pro policii obtížné shromáždit důkazy, které by prokázaly zapojení Moskvy do vraždy mladého Rusa, který loni ve vrtulníku Mi-8 přeletěl do neokupované části Ukrajiny. Španělská ministryně obrany Margarita Roblesová dnes uvedla, že španělská vláda nevěděla, že Kuzminov pobýval na jihu země.

Kuzminova někdo minulý týden zastřelil v letovisku Villajoyos. Muž měl u sebe ukrajinské dokumenty vydané na jiné jméno. O jeho skutečné identitě informovala ukrajinská a španělská média na začátku tohoto týdne. Pilot ve výpovědi zveřejněné ukrajinskou vojenskou rozvědkou HUR krátce po zběhnutí prohlásil, že jeho motivem byl nesouhlas s ruskou invazí na Ukrajinu. Výměnou za dezerci mu podle něj byly nabídnuty bezpečnostní záruky, včetně nových dokladů.

„Španělské rozvědné služby nemají žádné pochybnosti, že dlouhá ruka Kremlu stojí za zločinem, který nemá ve Španělsku obdoby - vraždou Maxima Kuzminova v (provincii) Alicante,“ píše deník El País. Podle jeho zdrojů se španělské tajné služby domnívají, že bývalého ruského vojáka zavraždili střelci, kteří přijeli do Španělska ze zahraničí. Mohlo se jednat o agenty některé z ruských rozvědek či nájemné vrahy pověřené Moskvou. Podle španělských špionů je pravděpodobné, že o operaci nemělo ponětí ani samotné ruské velvyslanectví v Madridu, aby nebylo zavlečeno do možného skandálu.

Španělské tajné služby se však domnívají, že pro policii, která vraždu vyšetřuje, bude velmi obtížné získat důkazy o zapojení ruských agentů do smrti Kuzminova. Policie se původně domnívala, že za vraždou stálo vyřizování účtů. Podrobněji však vyšetřování nekomentuje.

Muž měl u sebe ukrajinské dokumenty. Podle zdroje deníku El País však nepožíval ve Španělsku žádné speciální ochrany. „Vláda neměla poznatky, že tato osoba byla tady ve Španělsku,“ řekla ministryně obrany Roblesová. Ruské velvyslanectví v Madridu odmítlo případ komentovat.

Podle španělských úřadů není vyloučené, že ruské tajné služby využily pro své účely organizovaný zločin či členy ruské komunity. Deník El País poukazuje na to, že provincie Alicante, kde se vražda stala, má největší ruskou populaci ve Španělsku. V oblasti je i silná ukrajinská komunita. Podle sčítání lidu z roku 2022 v samotném městě Villajoyosa žilo zhruba tisíc Rusů a Ukrajinců.