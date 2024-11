Volil jsem Kamalu, ale nadšený z toho nejsem, říká Čech žijící v Texasu

Rodák z pražského Žižkova a od loňského roku čerstvý občan Spojených států Jan Veit poprvé volil v amerických prezidentských volbách. Svůj hlas odevzdal ve volební místnosti ve východotexaském městě Jacksonville, kde žije. Na rozdíl od většiny obyvatel tradičně republikánského státu volil demokratickou kandidátku Kamalu Harrisovou.

„Přestože nemám moc rád kandidátku, kterou jsem volil, tak je to pro mě jediná možnost, abych nějakým způsobem vyjádřil, že chci chránit demokracii tady. Je to nejdelší období, kdy nějaká země má demokracii. Zdá se mi, že Trump ji chce zničit,“ řekl. Dodal ale, že je mu jasné, že jeho hlas nebude nic znamenat, protože republikán Donald Trump v Texasu podle předpokladů vyhraje. „Tak jsem sice volil, ale spíše jako pro sebe,“ poznamenal Veit.

Harrisová nemá zkušenosti

Trump podle něj nerespektuje zákony a rád se pohybuje v šedé zóně. „Snaží se manipulovat systém tak, aby to pro něj bylo výhodné,“ uvedl Veit. Harrisovou zase považuje za nezkušenou. „Mám nějakou představu, co by měl mít kandidát na prezidenta. Jsou to morální kvality a také politické zkušenosti. Harrisová je nemá a nebude umět nalézat rovnováhu mezi demokraty a republikány,“ řekl šestašedesátiletý Veit, který se do Spojených států přistěhoval před více než 30 lety.

Země se podle něj za tu dobu změnila. Na rozdíl od minulosti ubylo slušnosti a převahu ve společnosti mají ti, kdo více křičí. „Argumenty už nehrají roli, nakonec vyhrává ten hlučnější,“ uvedl Veit, který je nyní v důchodu. Předtím se léta živil jako inženýr v automobilovém či těžařském průmyslu. Ideálním výsledkem voleb by pro něj bylo, pokud by se do americké společnosti podařilo vrátit toleranci k názorům těch druhých.

Paradoxně si myslí, že případné Trumpovo vítězství ve volbách by k tomu mohlo přispět. „Možná by to bylo fakt lepší, protože bychom možná více vystřízlivěli. Protože alespoň podle mého názoru je to - podle jeho chování a rétoriky - absolutně nejhorší varianta, která se tady může stát,“ řekl Veit s úsměvem.

Při jeho dnešní americké volební premiéře ho nejvíce překvapilo, že ráno, když byl volit, před volební místností na rozdíl od mnoha jiných míst v USA nebyla žádná fronta a vše bylo relativně rychlé. „Zaujalo mne snad jen to, že ve volební místnosti kromě členů komise nesmím vůbec s nikým komunikovat,“ podotkl.

Východní Texas patří mezi republikánské bašty. Například v minulých prezidentských volbách v okrsku Cherokee, kde se nachází městečko Jacksonville, pro Trumpa hlasovalo 77,4 procenta voličů. Cedule se jménem republikánského kandidáta tu před domy místních obyvatel výrazně převažují i letos.

