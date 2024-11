Karel Pučelík: Rozhodnou americké volby protestní kandidáti?

V amerických prezidentských volbách nekandiduje jen Kamala Harrisová a Donald Trump. Pozornosti se pochopitelně dostává takřka výhradně jen této dvojici, ze které vzejde vítěz. Kandidáti třetích stran přesto mohou v těsném souboji kartami zamíchat, jak už to v minulosti udělali. Bude se historie opakovat?

Americká politika je tradičně soubojem dvou táborů, demokratů a republikánů. V tomto duelu se rozhoduje, kdo nastoupí do Bílého domu. Nic ale nebrání dalším stranám a nezávislým kandidátům, aby zkusili štěstí a pokusili se o úspěch mimo modrý a červený dres. Vždycky se jich několik najde, a to navzdory faktu, že šance na vítězství se pro kandidáty třetích stran limitně blíží nule.

Bez příslušnosti k některé z hlavních stran do Bílého domu pronikli jen tři politici. Bylo to pěkně dávno - jmenovitě George Washington, John Tyler a Andrew Jackson – což lze těžko srovnávat s dnešní politikou. Naposledy dokázal alespoň v některém ze států vyhrát v roce 1968 George Wallace (konkrétně v pěti) a tehdy slavný exprezident Teddy Roosevelt, který se rozešel se svou republikánskou stranou, dokázal získat v roce 1912 jen „stříbro“.

Nelze tedy očekávat, že by tito uchazeči do voleb hlásili s vidinou prezidentského mandátu, ale chtějí upozornit na nějaké téma, na sebe samého či být protestním hlasem. Anebo jednoduše nějakému kandidátovi uškodit – a to už tak nereálné není. Vzpomeňme na rok 2000, a souboj George Bushe a Ala Gorea, kdy došlo ke kurióznímu přepočítávání hlasů na Floridě. Bush tam tehdy vyhrál těsně - o pouhou pětistovku hlasů. Přitom Ralph Nader ze Strany zelených nashromáždil skoro 100 tisíc hlasů, z nichž podstatná část by jinak určitě připadla demokratům. Gorea tak Nader, který celonárodně nasbíral bezmála tři procenta hlasů, nejspíš připravil o Bílý dům.

Harrisová, Steinová a Gaza

Letos nekandiduje žádný politik mimo hlavní strany, který by si mohl dělat zálusk na podstatná procenta, jako třeba Ross Perot v devadesátých letech. Průzkumy však slibují velmi těsnou bitvu, zejména v nerozhodnutých „swing states“, kde může jít o každý hlas. I malá ztráta může Harrisovou s Trumpem bolet. Teoreticky by se dokonce mohla opakovat situace z roku 2000, kdy outsider rozhodne volby.

„Hlasování je v tuto chvíli tak těsné, že by ho mohlo zvrátit i malé přiklonění na tu či onu stranu,“ potvrdil pro deník The Guardian politolog a odborník na menší americké strany Bernard Tamas. V této souvislosti se skloňují hlavně jména kandidátky Strany zelených Jill Steinové, nezávislého aktivisty a filosofa Cornella Westa a Roberta F. Kennedyho.

Dobrým příkladem je Michigan, který patří mezi sledované swing states. V Detroitu žije poměrně velká muslimská populace a k tomu početná skupina demokratů a vysokoškolských studentů, kteří nesouhlasí s podle nich měkkým stanoviskem Kamaly Harrisové ke konfliktu v Gaze. Jill Steinová (a stejně tak West) se přitom k Izraeli vyjadřuje kriticky, takže hrozí, že odfiltruje protestní hlasy voličů, kteří mají přirozeně blízko k demokratům.

Republikáni to vědí, a tak Steinové i posílají peníze na kampaň. Demokraté se pochopitelně snaží štěpení zabránit a proklamují, že hlas třetí straně prakticky znamená hlas pro Donalda Trumpa. Před protestním hlasováním varoval nerozhodnuté voliče ve své show i satirik John Oliver.

Trump a problematický Kennedy

Úplně v klidu však nemůže být ani Donald Trump, ten totiž má svého Roberta F. Kennedyho. Synovec prezidenta JFK a potomek jeho bratra Roberta sice už na konci srpna z kampaně odstoupil a podpořil Trumpa. Spekuluje se, že odstoupení směnil za příslib místa v případné Trumpově administrativě.

Dva státy však s odvoláním na vlastní pravidla Kennedyho odmítly vyškrtnout. Naneštěstí pro Trumpa jsou to státy Michigan a Wisconsin, o které se nyní hraje. Ačkoli kontroverzní příznivce celé řady konspiračních teorií o hlasy nestojí, určitě nakonec nějaké dostane. A bude to nejspíš na úkor Trumpa.

Republikánům, kteří Trumpovi nedůvěřují, může Kennedy posloužit jako vhodný protestní hlas. „Nikki Haleyová vypadla z primárek, a přesto získávala významné procento republikánských hlasů. Když si vezmete množství republikánů, kteří nejsou spokojeni s Trumpem jako kandidátem, a pokud nechtějí volit Harrisovou mohou nakonec volit RFK, i když dobře vědí, že na volebním lístku ani není. V podstatě jen jako protest,“ potvrzuje Tamas.