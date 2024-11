Fiala: Česko je připravené na vítězství Trumpa i Harrisové

Bez ohledu na vítěze prezidentských voleb ve Spojených státech bude muset Evropa přijmout větší zodpovědnost za svoji bezpečnost. Před odletem do Srbska to novinářům řekl český premiér Petr Fiala (ODS). V zájmu Česka je podle něj mít co nejlepší vztahy s USA, ať už se prezidentem stane republikán Donald Trump, nebo demokratka Kamala Harrisová. Podobně se v České televizi v pořadu Interview v podvečer vyjádřil i ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.).

Američané ve volbách rozhodují, zda se Harrisová stane první prezidentkou v amerických dějinách, nebo se do čela země po čtyřleté pauze vrátí Trump. „Česká republika počítá s oběma variantami,“ uvedl Fiala. Dodal, že se Česko v obou případech bude snažit o co nejlepší vztahy se Spojenými státy.

Bez ohledu na výsledek prezidentských voleb v USA bude muset Evropa do budoucna přijmout mnohem větší zodpovědnost za svoji bezpečnost, domnívá se Fiala. „Bude v tom muset udělat mnohem víc, než v minulosti udělala,“ uvedl. Řada lídrů evropských zemí si to podle něj uvědomuje. V této souvislosti zmínil, že Česko dává na obranu konečně dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP). „Další státy se k tomu přidávají, ale budeme v tom muset pokračovat bez ohledu na to, jestli budou mít Spojené státy prezidenta nebo prezidentku,“ uvedl Fiala.

Lipavský souhlasí

Podobně smýšlí i šéf české diplomacie. „Já myslím, že jednoznačné je, že to bude vyžadovat více odpovědnosti od nás, ať už se stane vítězem demokratka, nebo republikán. A když mluvím o odpovědnosti, tak mluvím hlavně o schopnosti zajistit obranu Evropy,“ řekl. Česko se podle něj připravuje na obě varianty. Podotkl, že úlohou vlády a úlohou ministerstva zahraničí je pracovat na vztahu obou zemí, což je něco, co přesahuje volební cyklus. „Musíme si najít to pozitivní, musíme si najít soulad zájmů Spojených států a Česka a udělat maximum, aby se vztahy dál úspěšně rozvíjely,“ dodal.

Lipavský rovněž zmínil výdaje dvou procent HDP na obranu a věří, že Česko dostojí svým závazkům. „Spojené státy, ať už bude vítězem kdokoliv, budou klást více důrazu na bezpečnost v Indo-Pacifiku,“ míní. Uvedl také, že v NATO už zaznívá mnoho hlasů, že dvě procenta HDP na obranu možná stále není dost.

Peníze na obranu

V letošním státním rozpočtu je poprvé od vstupu ČR do NATO na obranu vyčleněna částka přesahující dvě procenta HDP. Rozpočet ministerstva obrany na letošní rok činí 151,2 miliardy korun, spolu s výdaji na obranu v dalších kapitolách rozpočtu ve výši 8,6 miliardy korun dosáhla částka bezmála 160 miliard korun. Podle ministryně obrany Jany Černochové (ANO) ale není jistota, že všechny položky zahrnuté do obranných výdajů NATO uzná, i tak se ale podle ní rozpočet za rok 2024 bude přibližovat ke dvěma procentům HDP, uvedla v polovině října.

Fiala dnes odletěl z Prahy na návštěvu Srbska, na které ho doprovází podnikatelská delegace. Ve středu se český premiér setká se svým protějškem Milošem Vučevičem i prezidentem Aleksandarem Vučičem. Jednat budou mimo jiné o hospodářské spolupráci, navýšení českých investic či řešení nelegální migrace. V Bělehradě Fiala také zahájí česko-srbské obchodní fórum, zúčastní se slavnostního otevření Českého domu a navštíví filmové ateliéry Avala Studios.

Ve čtvrtek se český premiér zúčastní summitu Evropského politického společenství (EPC) v Budapešti. Hlavními tématy budou bezpečnostní výzvy, migrace a hospodářská bezpečnost. V pátek na summit v Budapešti naváže neformální jednání Evropské rady. Hlavy států a předsedové vlád členských států Evropské unie se na něm budou věnovat především posílení konkurenceschopnosti.