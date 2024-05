Volební model: ANO stále dominuje, posiluje SPD. Odevzdat svůj hlas by přišlo víc lidí

Sněmovní volby by v dubnu vyhrálo hnutí ANO s 32,5 procenta, druhá ODS by měla 13 procent, SPD a Piráti shodně po deseti procentech a hnutí STAN by získalo osm procent hlasů.

Další politické strany a uskupení by se do Sněmovny nedostaly, mají podporu méně než pět procent, vyplývá to z volebního modelu, který zveřejnila agentura Median. V porovnání s březnem posílilo z vládních stran jen hnutí STAN, výrazněji si polepšila opoziční SPD. Ochota zúčastnit se voleb mírně vzrostla, k volbám by v dubnu přišlo 64,5 procenta voličů.

„Oslabení vládních stran lze vysvětlit mimo jiné tím, že nezanedbatelná část jejich dřívějších voličů nyní není rozhodnuta, koho volit. ANO a SPD naopak konsolidují své podporovatelské základny,“ uvedli autoři průzkumu.

Preference opozičního hnutí ANO se nad 30 procenty drží dlouhodobě. Oproti březnu si strana polepšila o půl procentního bodu. Vládní ODS a Piráti si naopak pohoršili, ODS ztratila jeden procentní bod a Piráti půl procentního bodu. Naopak SPD tři procentní body získala a hnutí STAN si oproti březnu připsalo dva procentní body.

Ze stran mimo Poslaneckou sněmovnu by v dubnu měla nejvyšší preference SOCDEM, získala by 4,5 procenta hlasů. Pak následují s 3,5 procenta TOP 09, KSČM a KDU-ČSL. Hnutí PRO 2022 by získalo tři procenta, Přísaha a Zelení shodně 2,5 procenta a Trikolora 1,5 procenta. „Březnový nárůst podpory menších stran se nepotvrdil, nicméně v porovnání s předchozími měsíci posílily. Dubnový model naopak potvrdil ztrátu podpory u TOP 09,“ uvedl Median.

Strany aktuální vládní koalice (ODS + TOP 09 + KDU-ČSL + STAN + Piráti) mají v součtu podporu 38 procent potenciálních voličů. Bez sestavení předvolebních koalic by získaly 84 poslaneckých křesel. Hnutí ANO by si v hypotetických volbách za měsíc duben připsalo 89 poslaneckých mandátů.

Median v průzkumu mezi 5. a 25. dubnem oslovil 1003 lidí ve věku 18 a více let. Statistická chyba je půl procentního bodu u menších stran a až 3,5 procentního bodu u nejsilnějších stran.