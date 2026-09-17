Vládní koalice ztrácí podporu. STAN sílí, Motoristé by se do Sněmovny nedostali
ANO si v zářijovém volebním modelu Ipsosu drží první místo, za ním ale sílí STAN a zvětšuje náskok před ODS. Vládní SPD si polepšila, zatímco Motoristé by zůstali před branami Sněmovny. Podpora vládní koalice je podle agentury v součtu zhruba o šest procentních bodů nižší než při loňských volbách.
Sněmovní volby by podle zářijového modelu agentury Ipsos vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31,4 procenta hlasů. První místo si drží dlouhodobě, za ním se ale mění poměr sil. Druhý STAN by získal 16,6 procenta, zatímco třetí ODS 14 procent. Vyplývá to z volebního modelu, který Ipsos zpracoval pro web Moravec.cz.
Květen vs. září 2026
Podpora stran a uskupení v procentech
|Strana
|Květen
|Září
|Změna
|ANO
|31,5 %
|31,4 %
|−0,1 b.
|STAN
|14,5 %
|16,6 %
|+2,1 b.
|ODS
|14,9 %
|14,0 %
|−0,9 b.
|Piráti
|8,3 %
|7,9 %
|−0,4 b.
|SPD
|6,2 %
|7,1 %
|+0,9 b.
|Motoristé sobě
|4,4 %
|4,5 %
|+0,1 b.
|KDU-ČSL
|3,4 %
|3,5 %
|+0,1 b.
|TOP 09
|3,5 %
|2,9 %
|−0,6 b.
|Naše Česko
|3,0 %
|2,5 %
|−0,5 b.
Do Sněmovny by se dostali také Piráti se 7,9 procenta a vládní SPD se 7,1 procenta hlasů. Koaliční Motoristé sobě by naopak s podporou 4,5 procenta zůstali pod pětiprocentní hranicí. Stejně by dopadli lidovci a TOP 09.
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STAN posiluje, ODS ztrácí
Oproti květnovému modelu si STAN polepšil zhruba o dva procentní body, zatímco ODS přibližně o jeden procentní bod ztratila. Podpora ANO zůstala srovnatelná. Mírný pokles zaznamenali také Piráti, naopak SPD si zhruba o procentní bod polepšila. Motoristé se drží přibližně na stejné úrovni jako na jaře.
Druhé místo STAN zaznamenaly v uplynulých měsících i volební modely dalších agentur. Podle Michala Kormaňáka z Ipsosu přitom Starostové získávají podporu především na úkor ostatních opozičních stran.
„K přesunu dochází hlavně mezi opozičními stranami navzájem. STAN by dnes volila až čtvrtina lidí, kteří v roce 2025 volili koalici Spolu,“ uvedl Kormaňák.
Politolog Petr Just z Metropolitní univerzity Praha spojuje růst podpory STAN také s jeho širokou základnou úspěšných komunálních politiků před nadcházejícími komunálními a senátními volbami.
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Vládní koalice ztratila část podpory
Zářijový model ukazuje také změnu podpory vládních stran. ANO si sice udržuje výrazný náskok před ostatními, SPD od května posílila a Motoristé zůstávají pod hranicí vstupu do Sněmovny.
Podle Ipsosu mají strany vládní koalice v součtu přibližně o šest procentních bodů nižší podporu, než jakou získaly v loňských sněmovních volbách.
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