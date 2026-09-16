„Kontumační prohra.“ Turek znovu neuspěl u soudu. Musí se omluvit Seznamu
Filip Turek musí zveřejnit omluvu Seznamu za nepodložená tvrzení o nahlížení do e-mailů uživatelů. Výsledek sporu sám označil za „kontumační prohru“. Je to přitom už druhý případ v krátké době, kdy soud rozhodl o jeho omluvě poté, co se včas nevyjádřil k žalobě.
Poslanec za Motoristy Filip Turek musí zveřejnit omluvu společnosti Seznam za tvrzení, že její zaměstnanci nahlížejí do e-mailů uživatelů. Výsledek soudního sporu sám označil za „kontumační prohru“. V krátké době jde už o druhý podobný případ, v němž mu soud nařídil omluvu.
Městský soud v Praze v pondělí rozhodl, že Turek se musí Seznamu omluvit do tří dnů a uhradit také náklady spojené s žalobou. Poslanec výsledek komentoval na Facebooku.
Na Šumavě mohou skutečně ležet nebezpečné chemikálie po československé armádě a s jejich odstraněním se nesmí otálet. Způsob, jakým Motoristé případ oznámili, však připomínal spíše katastrofický livestream než vystoupení odpovědného vedení státu. Nejdříve přišel yperit, potom fosgen, nakonec látky, z nichž by fosgen mohl teprve vzniknout. Odborné vysvětlení mezitím nikde. A názvy opravdových jedovatých chemikálií ministr Červený nedokáže ani vyslovit.
Michal Nosek: Motoristé objevili na Šumavě katastrofu. Zatím hlavně komunikační
Názory
Na Šumavě mohou skutečně ležet nebezpečné chemikálie po československé armádě a s jejich odstraněním se nesmí otálet. Způsob, jakým Motoristé případ oznámili, však připomínal spíše katastrofický livestream než vystoupení odpovědného vedení státu. Nejdříve přišel yperit, potom fosgen, nakonec látky, z nichž by fosgen mohl teprve vzniknout. Odborné vysvětlení mezitím nikde. A názvy opravdových jedovatých chemikálií ministr Červený nedokáže ani vyslovit.
Výroky o e-mailech nedoložil
Spor vyvolaly Turkovy dubnové výroky v pořadu na kanálu Xaver Live. Poslanec tehdy o e-mailových schránkách Seznamu prohlásil, že „se vám dívá každej, kdo tam pracuje pomalu“, a označil je za nebezpečné. Tvrzení následně šířil i na sociálních sítích. Podle soudu jsou však nepravdivá a nepodložená.
Soud Turka v červnu vyzval, aby se k žalobě vyjádřil. Poslanec to ve stanovené lhůtě neudělal, a soud proto vycházel z toho, že mlčením uznal nárok Seznamu na omluvu.
Podobně dopadl také Turkovův spor s ekologickým Hnutím Duha. Pražský městský soud nepravomocně rozhodl, že se mu musí omluvit za výrok, kterým organizaci spojil se smrtí lidí při povodních. Také zde soud vydal takzvaný rozsudek pro uznání, protože se poslanec k žalobě včas nevyjádřil.
Andrej Babiš sice další souboj o Hrad odmítá, jeho jméno ale z prezidentské hry nemizí. Zatímco mezi voliči ANO zůstává jasnou jedničkou, většina Čechů nevěří, že by případnou kandidaturu dokázal proměnit ve vítězství.
Babiš na Hrad? Tři pětiny Čechů mu nevěří
Politika
Andrej Babiš sice další souboj o Hrad odmítá, jeho jméno ale z prezidentské hry nemizí. Zatímco mezi voliči ANO zůstává jasnou jedničkou, většina Čechů nevěří, že by případnou kandidaturu dokázal proměnit ve vítězství.
Policie dál prověřuje dopravní nehodu
Turkovými dřívějšími výroky na sociálních sítích se zabývala také policie. Desítky příspěvků prověřovala kvůli nenávistnému, rasistickému či sexistickému obsahu, v srpnu však věc odložila kvůli promlčení.
Poslanec je rovněž účastníkem červencové dopravní nehody, při níž se jeho vůz v centru Prahy srazil s nemocničním autem. Policie událost prověřuje pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Nikdo zatím nebyl obviněn a podle pondělního vyjádření policejní mluvčí Evy Kropáčové ve vyšetřování nenastal žádný zveřejnitelný posun.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…