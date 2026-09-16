Babiš na Hrad? Tři pětiny Čechů mu nevěří
Andrej Babiš sice další souboj o Hrad odmítá, jeho jméno ale z prezidentské hry nemizí. Zatímco mezi voliči ANO zůstává jasnou jedničkou, většina Čechů nevěří, že by případnou kandidaturu dokázal proměnit ve vítězství.
Andrej Babiš další kandidaturu na prezidenta odmítá, jeho jméno se ale v debatách o volbě hlavy státu v roce 2028 drží vysoko. Nový průzkum agentury Median ukazuje, že většina veřejnosti jeho šancím na vítězství nevěří. Tři pětiny Čechů si myslí, že by v prezidentské volbě neuspěl, zatímco téměř čtvrtina mu vítězství přisuzuje.
Babiš přitom začátkem července prohlásil, že proti současnému prezidentovi Petru Pavlovi v příští volbě kandidovat nebude. Pavel zatím své rozhodnutí neoznámil a řekl, že jasno chce mít příští rok. Prezidentské volby se mají uskutečnit začátkem roku 2028.
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Voliči ANO vidí Babiše jinak
Uvnitř Babišova elektorátu je obraz podstatně příznivější. Podle Medianu si 40 procent voličů ANO myslí, že by jejich předseda prezidentskou volbu vyhrál, 39 procent očekává opak.
Ještě výraznější podporu Babišovi ukázal průzkum STEM/MARK mezi voliči ANO. Vlastního stranického kandidáta si přeje 84 procent z nich a Babiše by podpořilo až 83 procent dotázaných. Za ním skončili Karel Havlíček a Alena Schillerová.
Babiš tak zůstává uvnitř hnutí jednoznačně nejsilnějším jménem pro případný boj o Pražský hrad, přestože sám opakování duelu s Pavlem odmítá. V prezidentských volbách v roce 2023 Babiš postoupil do druhého kola, v němž s Pavlem prohrál.
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Veřejnost kandidaturu nevylučuje
Ani samotnému Babišovu prohlášení, že kandidovat nebude, veřejnost zřejmě nepřikládá definitivní váhu. Podle Medianu považuje jeho prezidentskou kandidaturu za pravděpodobnou 49 procent lidí, zatímco 45 procent ji vidí jako nepravděpodobnou.
Průzkum zároveň ukazuje, že většina společnosti očekává Babišovo setrvání ve vrcholné politice minimálně do sněmovních voleb v roce 2029.
Petr Pavel vykonává první pětiletý prezidentský mandát od března 2023 a případně může kandidovat ještě jednou. Zda se o obhajobu funkce skutečně pokusí, chce oznámit během příštího roku.
Průzkum Median se uskutečnil na začátku září prostřednictvím online dotazování a zúčastnilo se ho 1000 respondentů.
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