Vláda projednala nákup protiletadlových střel z Izraele za tři miliardy

Nákup 48 protiletadlových střel I-Derby Long Range za 2,8 miliardy korun bez DPH ve středu projednala vláda. Smlouva s izraelskou vládou má být podepsána do konce října, uvedlo ministerstvo obrany (MO).

Celkem 48 střel typu Derby by měla podle ministerstva česká armáda získat do konce roku 2027, získá s nimi schopnost ničení bezpilotních letounů, vrtulníků, letounů a řízených střel s dálkovým dosahem 80 kilometrů ve výšce 20 kilometrů. Využít je lze v rámci čtyř baterií systému protivzdušné obrany SPYDER, na které Česko s Izraelem uzavřelo smlouvu v říjnu 2021 a dodány by měly být do roku 2026.

Do zakázky na střely Derby se podle ministerstva zapojí i české firmy. Podílet se mají na výrobě kontejnerů střel, zajištění integrované logistické podpory a integraci informačních systémů. Konkrétně půjde o společnosti RETIA a Vojenský technický ústav. „Dodavatel se zavázal proúčtovat v České republice alespoň ekvivalent částky 14 milionů amerických dolarů (necelých 325 milionů korun),“ sdělilo ministerstvo.

Součástí navrhovaného smluvního vztahu je i tzv. opce. V případě její aktivace bude možné pořídit další střely v 6 kategoriích, a to v řádech celkem stovek kusů s maximálním finančním rámcem do 12,6 miliardy korun bez DPH.

„Válka na Ukrajině nám ukazuje, jak zásadní je ochrana před útoky ze vzduchu, ať už jde o drony, nebo o standardní letectvo. Aby nás naši vojáci mohli před těmito hrozbami v případě potřeby bránit, musíme je vybavit moderní technikou, což jsou právě tyto střely,“ uvedla po jednání vlády ministryně obrany Jana Černochová.

