Vláda chce snížit schodek rozpočtu na příští rok o 70 miliard korun, naznačil Fiala

Vláda bude směřovat ke snížení schodku státního rozpočtu pro příští rok o 70 miliard korun. Chce upravit daně, ale přitom nezvyšovat celkové daňové zatížení, upravit důchodový systém nebo snížit počet státních zaměstnanců. Při bilanční návštěvě na ministerstvu financí to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) chce konsolidační balíček projednat na jaře ve Sněmovně i v Senátu.

Reklama

Fiala i Stanjura zdůraznili, že žádné rozhodnutí o konkrétních úsporných opatřeních zatím vládní koalice neschválila, proto je ani nechtěli komentovat. Fiala řekl, že zatím není shoda na možném zvýšení sociálních odvodů živnostníků. Podle něj je třeba v obecné rovině nad výší odvodů uvažovat, mimo jiné kvůli výši důchodů pro živnostníky. „Zvažovat nějakou úpravu je namístě. Jestli se pro ni rozhodneme a v jaké výši, je otázka budoucnosti,” řekl premiér.

Dalibor Martínek: Vládnutí v pěti je pomalé a nefunkční. Víc hlav víc neví Názory Posledním příkladem je jednání o úsporném balíčku, či jak si vláda pojmenovala seznam škrtů a zvyšování daní. Už i ministr financí Zbyněk Stanjura přiznává, že najít shodu na více než šedesáti opatřeních mezi pěti vládními partajemi je nadlidský úkol. Domluva prý po třech měsících panuje zhruba na půlce návrhů, o druhou polovinu se ještě bude svádět boj. Dalibor Martínek Přečíst článek

Náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Šárka Jelínková (KDU-ČSL) České televizi řekla, že na zvýšení odvodu je v koalici shoda. Podle serveru Seznam Zprávy by se odvod měl za tři roky zvýšit o 60 procent. Proti tomu se ale ohradil vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Stanjura řekl, že ke snížení schodku by mělo pomoci i rušení daňových výjimek. Ministerstvo financí podle něj navrhuje zhruba desítku opatření v této oblasti, konkrétní být nechtěl. U každé výjimky se podle něj posuzuje, jaký by byl dopad jejího zrušení na státní rozpočet a kolik poplatníků ji využívá. „Pokud to jsou nižší tisíce poplatníků, můžeme si odpovědět, že je výjimka zbytečná,” řekl.

Dalibor Martínek: Jsou důchodci slabou sociální skupinou? Možná už by se mohli trochu uskrovnit Názory Starobních důchodců bylo ke konci roku 2022 podle statistik sociální správy téměř 2,4 milionu. Spolu s invalidními důchodci a vdovami a vdovci je v Česku celkem 2,85 milionu lidí, kteří pobírají státní penzijní dávky. Celkový počet nějaké formy důchodu byl ke konci loňského roku víc než 3,4 milionu. Je to součet starobních či pozůstalostních důchodů, někdo má starobní i vdovský důchod zároveň. Dalibor Martínek Přečíst článek

Reklama

Stanjura už dříve uvedl, že ekonomičtí experti vládních stran řeší možné úspory založené na návrzích Národní ekonomické rady vlády (NERV). V médiích se objevovaly informace o možném prodloužení věku odchodu do důchodu, zvýšení některých daní nebo zrušení státní podpory stavebního spoření.

Česko se v posledních letech potýká s velkou strukturální nerovnováhou státního rozpočtu. Loni skončil státní rozpočet deficitem 360,4 miliardy korun, což byl třetí nejhorší výsledek hospodaření po letech 2021 a 2020. Pro letošní rok je schválený schodek 295 miliard korun. Podle prognózy ministerstva financí by letos míra zadlužení Česka měla dosáhnout 45,8 procenta HDP, což je nejvyšší úroveň vůbec.