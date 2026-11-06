Trumpovi se začíná drolit tým. Rubio zvažuje odchod
Drtivá porážka republikánů ve volbách do Kongresu začíná zasahovat i nejvyšší patra Trumpovy administrativy. Ministr zahraničí a poradce pro národní bezpečnost Marco Rubio podle několika zdrojů zvažuje, zda z vlády odejít, a o své budoucnosti už měl jednat s Bílým domem. Sám Rubio i prezidentovo okolí ale tvrdí, že žádnou rezignaci nechystá. Podobné spekulace se kromě Rubia objeví také v případě ministra obrany Peta Hegsetha.
V Trumpově administrativě se po těžké porážce republikánů ve volbách do Kongresu začíná řešit i budoucnost jednoho z jejích nejvýraznějších mužů. Ministr zahraničí a zároveň poradce pro národní bezpečnost Marco Rubio podle lidí obeznámených s interními jednáními zvažuje, zda z vlády odejít.
Rubio se svými poradci podle zdrojů agentury Bloomberg probírá další možnosti. Rozhodnutí zatím nepadlo a není stanoven ani žádný termín případného odchodu. Některé zdroje tvrdí, že Rubio už o možnosti rezignace hovořil s představiteli Bílého domu, kteří ho požádali, aby zůstal.
Sám Rubio ale zprávu odmítá. New York Times řekl, že neví, odkud informace pocházejí, a zdůraznil, že jeho plánem vždy bylo pracovat pro Trumpa až do konce jeho funkčního období. Také Bílý dům označil tvrzení o možné rezignaci za smyšlené. „Ministr Rubio je neohroženým bojovníkem za prezidenta Trumpa a hnutí MAGA,“ uvedla mluvčí Bílého domu Beni Rae Harmonyová.
Dva dny po drtivé porážce ve volbách do Kongresu propuká mezi americkými republikány otevřený boj o to, kdo za debakl může a kudy má strana dál pokračovat. JD Vance se distancuje od války s Íránem, Ron DeSantis mluví téměř o „události na úrovni vyhynutí“ a Ted Cruz označuje výsledek za historické odmítnutí republikánů. Stále častěji přitom zaznívá i jméno Donalda Trumpa, jehož kandidáti propadli v řadě klíčových států.
U republikánů je dusno. Hledá se viník volebního debaklu a prsty míří na Trumpa
Politika
Dva dny po drtivé porážce ve volbách do Kongresu propuká mezi americkými republikány otevřený boj o to, kdo za debakl může a kudy má strana dál pokračovat. JD Vance se distancuje od války s Íránem, Ron DeSantis mluví téměř o „události na úrovni vyhynutí“ a Ted Cruz označuje výsledek za historické odmítnutí republikánů. Stále častěji přitom zaznívá i jméno Donalda Trumpa, jehož kandidáti propadli v řadě klíčových států.
Spekulace o ochodu z Trumpova týmu zaznívají i v případě ministra obrany Peta Hegsetha. Americká média informovala o výzvách k jeho odvolání kvůli tomu, jak přistupoval k válce s Íránem, kterou Trump rozpoutal koncem února. Konflikt, který vedl k nárůstu pohonných hmot, sehrál významnou roli ve volebním vítězství demokratů.
Jeden z republikánských kongresmanů, jehož mandát končí, pohrozil, že již příští týden prosadí hlasování o obžalobě proti Hegsethovi.
Ministr obrany zveřejnil videoprohlášení, v němž hájí svou dosavadní činnost a odsuzuje tyto snahy. „Víte, útočí na mě. Útočí na nás, protože jsme efektivní,“ řekl. „To se jim nepodaří. My neustoupíme,“ dodal šéf Pentagonu.
Odchod před nástupem demokratů?
Případné načasování odchodu obou mužů by přitom mělo politickou logiku. Demokraté po volbách převezmou kontrolu nad Senátem a případného nového kandidáta na ministra zahraničí by tak čekalo výrazně složitější schvalování. Pokud by Rubio odešel ještě před lednem, Trump by mohl jeho nástupce nominovat dříve, než se nové rozložení sil naplno projeví.
Demokraté navíc plánují po převzetí Kongresu vyšetřovat několik kroků Bílého domu, včetně akcí, na kterých se Rubio podílel. Patří mezi ně útoky na plavidla v Karibském moři, která administrativa označovala za lodě převážející drogy.
Rubio se od Trumpa zatím veřejně neodvrátil. Jeho politická budoucnost ale dostává po volebním debaklu republikánů nový rozměr.
Od Trumpova soupeře k možnému nástupci
Bývalý floridský senátor prošel za poslední desetiletí výraznou politickou proměnou. V republikánských primárkách v roce 2016 byl Trumpovým soupeřem, později se ale stal jedním z jeho nejbližších spolupracovníků. Spolu s viceprezidentem JD Vancem je dnes často zmiňován mezi politiky, kteří by mohli v budoucnu převzít vedení Republikánské strany.
Otázkou je také válka s Íránem, která podle textu patřila mezi důvody nespokojenosti voličů a přispěla k porážce republikánů. Rubio rozhodnutí zahájit útoky opakovaně hájil, současně se ale snažil od samotného konfliktu držet určitý odstup.
V poslední době se proto soustředil především na Trumpovu politiku vůči Venezuele a Kubě. Podílel se na postupu vůči Venezuele po dopadení Nicoláse Madura a spolupráci s jeho nástupkyní Delcy Rodríguezovou při otevírání tamních ropných rezerv. Zároveň dohlížel na zostření ekonomického tlaku na Kubu.
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Prezident 2028, nebo ústup do soukromí?
Případný odchod z vlády by Rubiovi mohl vytvořit větší odstup od posledních dvou let Trumpovy administrativy. Některé zdroje ale upozorňují, že se Rubio možná vůbec nebude chtít pouštět do ostrého vnitrostranického boje o Trumpovo nástupnictví, zejména pokud se o prezidentskou nominaci v roce 2028 přihlásí JD Vance.
Rubio ostatně opakovaně naznačoval, že právě Vance by byl silným kandidátem, zatímco otázky týkající se vlastní budoucnosti odmítal rozvádět.
Podle některých lidí z jeho okolí by se mohl místo okamžité prezidentské kandidatury vrátit do soukromého sektoru a další pokus o Bílý dům odložit až na období po roce 2028.