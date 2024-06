Biden chystá zákaz antivirového programu Kaspersky v USA

Americký prezident Joe Biden se chystá na další krok, kterým chce oslabit Rusko. Agentura Reuters uvedla, že se Bílý dům chystá zakázat prodej a používání antivirového programu Kaspersky ve Spojených státech. Jako hlavní důvod je údajné napojení firmy na ruský režim.

„Bylo zjištěno, že úzké vazby společnosti na ruskou vládu představují kritické riziko,“ uvedla pro agenturu Reuters osoba, která je s touto situací obeznámena. Dodala, že software by mohl krást citlivé informace z amerických počítačů, nainstalovat malware nebo zadržet kritické aktualizace.

Oficiální vyjádření k celé situaci však zatím neposkytla ani americká, ani ruská strana. Kaspersky již dříve uvedl, že jde o „soukromě řízenou společnost bez vazeb na ruskou vládu“. Agentura Reuters doplňuje, že tento krok odráží americkou snahu o potlačení veškerých možných rizik spojených s kybernetickými útoky.

Společnost Kaspersky v roce 2022 vygenerovala tržby ve výši 752 milionů dolarů od více než 220 tisíc klientů v přibližně 200 zemích.

Další sankce

Zákaz prodeje a používání antivirového programu Kaspersky přichází po dalším balíku sankcí, které Spojené státy uvalily na Rusko. Rozšířily je v minulém týdnu. Mají především postihnout ruské aktivity v Asii a subjekty, které podle Washingtonu pomáhají Rusku s jeho válkou proti Ukrajině. Celkově se jedná o zhruba 300 lidí a právnických osob, uvedlo americké ministerstvo financí. Sankce USA zavedly i na moskevskou burzu a další významné finanční instituce. Rusko uvedlo, že na nové sankce, které označilo za agresivní, odpoví.

Nové sankce mají podle americké ministryně financí Janet Yellenové zasáhnout zbývající cesty, kterými Rusko získává v zahraničí zařízení a součástky potřebné pro válku na Ukrajině. Ministerstvo zmiňuje například materiály a součástky pro výrobu bezpilotních prostředků, pro programy biologických a chemických zbraní a pro strojírenství či polovodiče.

Nové sankce mají podle agentury AP země, jako jsou Čína, Spojené arabské emiráty nebo Turecko, odradit od toho, aby Moskvě pomáhaly v nákupu klíčových západních technologií. Sankce se také zaměřují na ruské aktivity v Asii. Na sankčním seznamu se nově ocitly například pobočky ruských bank VTB a Sberbank v Číně, v Indii či v Hongkongu, píše agentura Reuters. Mezi sankcionovanými subjekty je i sedm firem z Číny a Hongkongu včetně jedné státní čínské firmy. Tyto podniky podle USA prodávají do Ruska zboží, které lze využít při výrobě zbraní.

Varování pro ostatní

Americké ministerstvo financí také oznámilo, že cílem nových sankcí je „architektura ruského finančního systému“, kterou podle něj ruské úřady „přeorientovaly na usnadnění investic do (ruského) vojenského průmyslu a na nákup zboží nutného pro další agresi proti Ukrajině“. Na sankčním seznamu se tak ocitla například moskevská burza či pojišťovna Sogaz. Spojené státy také rozšířily režim takzvaných sekundárních sankcí proti ruskému vojensko-průmyslovému systému. Pod tímto režimem jsou nově všechny sankcionované subjekty. Zahraničním finančním institucím tak ze strany USA budou nově hrozit sankce i v případě, že „provedou či usnadní významné transakce, nebo poskytnou jiné služby“ ruským bankám VTB a Sberbank.

Ruské ministerstvo zahraničí skrze svou mluvčí sdělilo, že nenechá „agresivní aktivity Spojených států“ bez odezvy. Moskevská burza oznámila, že kvůli „restriktivním opatřením ze strany Spojených států“ pozastavuje obchodování a používání některých finančních nástrojů v dolarech a eurech.

„Navyšujeme rizika pro finanční instituce, které obchodují s ruskou válečnou ekonomikou, odstraňujeme způsoby, jak obcházet sankce, a snižujeme schopnost Ruska mít prospěch z přístupu k zahraničním technologiím, vybavení, softwaru a IT službám,“ uvedla dále Yellenová.

Od začátku ruské agrese proti Ukrajině zavedly Spojené státy sankce týkající se více než 4000 lidí a právnických osob v Rusku, píše agentura AP. Cílem je zablokovat, či přinejmenším omezit, schopnost Ruska obstarávat si v zahraničí kapitál, zboží a služby využitelné ve válce na Ukrajině. Analýzy trosek raket, bezpilotních prostředků a dalších ruských zbraní použitých na Ukrajině však ukazují, že Moskva stále používá některé součástky vyrobené na Západě. Sankce zavedené v uplynulých měsících se zaměřují především na způsoby, kterými se Rusko snaží restrikce obcházet. Protiruské sankce zavedly kvůli válce na Ukrajině také Británie či Evropská unie.