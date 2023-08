Rusko by mohlo anektovat Jižní Osetii a Abcházii, uvedl Medveděv

Místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv varoval, že Rusko by mohlo anektovat gruzínské separatistické regiony Jižní Osetii a Abcházii. Rusko po válce z roku 2008 udržuje na těchto územích svá vojska, což Gruzie označuje za okupaci.

„Představa, že se připojí k Rusku, je v Abcházii a Jižní Osetii stále populární," napsal Medveděv v článku v listu Argumenty i Fakty. „Dalo by se to udělat, pokud by pro to byly dobré důvody," uvedl Medveděv. Tento politik od začátku rok a půl trvající ruské invaze na Ukrajinu patří v Kremlu k takzvaným jestřábům, kteří prosazují co nejtvrdší postup vůči Kyjevu i Západu.

Gruzie nad Abcházií a Jižní Osetií ztratila kontrolu po rozpadu Sovětského svazu. Moskva jejich nezávislost uznala v roce 2008 poté, co se Gruzie pokusila získat silou kontrolu nad Jižní Osetií, na což Rusko zareagovalo protiútokem. Agentura Reuters píše, že ačkoliv se vztahy mezi oběma zeměmi od té doby zlepšily, Medveděv obviňuje Západ, že zvyšuje napětí kolem Gruzie, když mluví o jejím možném přijetí do NATO.

„Nebudeme čekat, jestli se naše obavy přiblíží ke skutečnosti," napsal Medveděv o možnosti anexe v článku k 15. výročí války. Konflikt skončil už po devíti dnech, vyžádal si ale stovky obětí, převážně mezi civilisty. Po podepsání příměří Rusko uznalo nezávislost Jižní Osetie a dalšího regionu u svých hranic - Abcházie. Drtivá většina světa ale jeho příkladu nenásledovala. Tyto dva regiony představují asi pětinu gruzínského území.

Rusko za součást svého území loni v září prohlásilo čtyři ukrajinské oblasti - Doněckou, Luhanskou, Záporožskou a Chersonskou. Tyto anexe ovšem mezinárodní společenství neuznalo a odsoudilo je.