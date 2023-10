U pásma Gazy se dál bojuje, Izrael evakuuje tamní vesnice a pokračuje v odvetě

Na území Izraele poblíž Pásma Gazy v neděli druhým dnem pokračují boje mezi izraelskými ozbrojenými složkami a ozbrojenci z palestinského radikálního hnutí Hamás. Armáda uvedla, že od soboty zlikvidovala stovky ozbrojenců a další desítky zajala, do 24 hodin chce napadené pohraniční obce evakuovat. V Pásmu Gazy mezitím podle zpravodajských agentur evidují už více než 300 mrtvých za pokračujícího izraelského bombardování.

Kolem poledne izraelská média hlásila nové boje v obci Magen na jihozápadě země, do kterých jsou zřejmě zapojené i tanky. Severně od Gazy se zase Izraelci střetli se skupinou Palestinců, kteří směřovali k městu Ašdod. Policie později uvedla, že v oblasti zneškodnila auto s teroristy.

Izraelská armáda ráno sdělila, že se s ozbrojenci Hamásu stále potýká v osmi oblastech, do kterých pronikli při sobotním bezprecedentním útoku na izraelské území. Neuvedla při tom, že by se na všech místech aktivně bojovalo, později však hovořila o "heroických" snahách osvobodit izraelské rukojmí. Ozbrojené křídlo Hamásu ve vlastním prohlášení jmenovalo sedm lokalit, kde se podle něj sváděly tvrdé boje.

Izrael je "stále ve válce", řekl na ranním brífinku mluvčí izraelské armády Richard Hecht. "Stále dokončuje snahy převzít plnou kontrolu nad izraelským územím a komunitami," citovala jej zpravodajská společnost BBC. Armáda mimo jiné přišla s tvrzením, že zabránila novému průniku Palestinců do Izraele, když na pláži severně od Pásma Gazy zneškodnila pět útočníků.

Stovky mrtvých na obou stranách

Celkem hlásí zabití přes 400 palestinských teroristů, a to jak na izraelském území, tak v Pásmu Gazy, uvádí list The Times of Israel. Do oblasti napadené bojovníky Hamásu podle hlavního mluvčího Daniela Hagariho vyslala desetitisíce vojáků. Kolika obyvatel se týkají avizované evakuace, nebylo bezprostředně jasné.

Stovky mrtvých jsou také na izraelské straně. Celkem média informují o více než 300 zabitých, přičemž armáda zveřejnila jména 26 zabitých vojáků, zatímco policie hlásí 30 mrtvých příslušníků. Mnoho dalších Izraelců podle dostupných informací Palestinci unesli do Pásma Gazy. Ozbrojené křídlo Hamásu dnes sdělilo televizi Al-Džazíra, že do několika hodin zveřejní počet těchto zajatců.

Aktivní letectvo

Izraelské letectvo v reakci na průnik Hamásu do Izraele bombardovalo cíle napříč Pásmem Gazy, přičemž srovnalo se zemí celé budovy. Podle nejnovější bilance palestinských činitelů nálety zabily 313 lidí a dalších skoro 2000 zranily. Izraelská armáda v neděli dopoledne uvedla, že letecké údery v pobřežní enklávě pokračovaly.

Izrael uvádí, že zasáhl řadu objektů Hamásu, včetně sídla šéfa zpravodajské služby militantního hnutí. Od palestinských zdrojů už v sobotu přicházely informace, že nálety zasahují i zdravotnickou infrastrukturu, zničena byla také nejméně jedna mešita.

Na izraelském území se jedním z center bojů zdá být město Sderot, které zmiňuje i dnešní prohlášení Hamásu. Z obce v těsné blízkosti severovýchodního konce Pásma Gazy začala v sobotu odpoledne přicházet svědectví reportérů, podle kterých byla na ulici těla zabitých. Mimo jiné se tam sváděly boje o policejní stanici, kterou se Izraelcům zhruba po 20 hodinách podařilo znovudobýt.

Osvobozování rukojmí

Ostře sledovaná je také situace v kibucu Beeri jižně od Sderotu, kde v sobotu podle všeho útočníci drželi desítky obyvatel jako rukojmí. I toto místo uváděl Hamás jako jedno z ohnisek bojů, Izrael nicméně v noci na dnešek ohlásil osvobození téměř 50 lidí.

V nedaleké obci Kfar Aza však obyvatelé více než 24 hodin po prvních útocích dál čekali na pomoc, zabarikádovaní ve svých domech, píše deník Haarec. "Kfar Aza pořád sužuje válka," cituje list nejmenovaného člena komunity. "Teroristé stále chodí po kibucu! Střílí na chodnících, schovávají se na střechách, někteří jsou v domech s rukojmími!" uvedl.

I k této situaci se na brífinku vyjádřil armádní mluvčí Hagari, podle kterého také na tomto místě armáda zasahuje. "Ve všech městech jsou jednotky obranných sil Izraele. Není žádné město, kde by obranné síly Izraele nebyly," citoval jej The Times of Israel.