Trvalého míru na Ukrajině dosáhneme ještě letos, věří Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj věří, že letos bude možné dosáhnout trvalého míru na Ukrajině. Napsal to na X po telefonátu se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem, s nímž se v únoru v Bílém domě dostal do roztržky. Dnešní jednání označil za pozitivní, velmi věcné a upřímné. Později doplnil, že se necítil pod tlakem.

„Shodli jsme se, že Ukrajina a Spojené státy by měly pokračovat ve spolupráci s cílem dosáhnout skutečného ukončení války a trvalého míru. Věříme, že společně s Amerikou, s prezidentem Trumpem a pod americkým vedením lze trvalého míru dosáhnout ještě letos,“ uvedl ukrajinský prezident.

Trump ho informoval o detailech svého úterního telefonátu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, který válku na Ukrajině před více než třemi roky rozpoutal.

„Jedním z prvních kroků k úplnému ukončení války by mohlo být ukončení úderů na energetickou a další civilní infrastrukturu,“ míní Zelenskyj, podle něhož to Ukrajina podporuje stejně jako návrh na bezpodmínečné příměří na frontě. Takové kroky jsou podle něj nutné pro vytvoření podmínek pro komplexní mírovou dohodu. Později ukrajinský prezident novinářům řekl, že pokud Moskva podmínky příměří poruší, bude Kyjev reagovat stejně.

Zelenskyj podle svého vyjádření Trumpa informoval o situaci na frontě a následcích ruských útoků. Dotkli se také otázky ukrajinské protivzdušné obrany, tématu válečných zajatců či návratu ukrajinských dětí zavlečených na Ruskem ovládaná území.

„Pověřili jsme naše týmy, aby vyřešily technické problémy související s uskutečňováním a rozšiřováním částečného příměří. Ukrajinské a americké týmy jsou připraveny se v nadcházejících dnech setkat v Saúdské Arábii,“ poznamenal dále Zelenskyj, který znovu Trumpovi a Američanům poděkoval za jejich pomoc.

Trump na Ukrajinu?

Novinářům pak pozdě večer řekl, že by byl rád, kdyby americký prezident Ukrajinu navštívil. Myslí si, že by to napomohlo jeho mírovým snahám. Podotkl také, že Trump rozumí tomu, že Kyjev neuzná okupovaná území jako ruská, a dal najevo připravenost diskutovat o budoucnosti Záporožské jaderné elektrárny, kterou by podle Washingtonu mohly spravovat USA.

„Zdůraznil jsem, že Ukrajinci chtějí mír, a proto Ukrajina přijala návrh na bezpodmínečné příměří,“ doplnil na X s tím, že se s Trumpem dohodl na udržování stálého kontaktu mezi zástupci obou zemí.