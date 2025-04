Trumpův tlak nese ovoce. S návrhy obchodních dohod přišlo 18 zemí, uvedl Bílý dům

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa obdržela návrhy obchodních dohod od 18 zemí, oznámila mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová. Američtí představitelé, včetně ministra obchodu Howarda Lutnicka, se podle ní tento týden setkají s představiteli 34 zemí, aby jednali o obchodu. Leavittová neupřesnila, o které státy jde. Obchodní vyjednávání mezi USA a Čínou jsou podle mluvčí na dobré cestě.

„Než jsem sem přišla, zeptala jsem se na to prezidenta a on chtěl, abych se s vámi všemi podělila o to, že se nám daří velmi dobře, pokud jde o možnou obchodní dohodu s Čínou,“ prohlásila Leavittová před novináři v Bílém domě.

Americký ministr financí Scott Bessent řekl, že věří, že se obchodní napětí mezi USA a Čínou sníží. Budoucí jednání s Pekingem označil za „těžkou práci“, která ještě nezačala, uvedl podle agentury Reuters zdroj, který slyšel ministrovu prezentaci pro investory na konferenci banky JP Morgan.

Bessent označil současnou situaci v bilaterálním obchodu dvou mocností za embargo. Ani jedna ze stran podle něj nepovažuje současný stav za udržitelný. Dodal, že cílem Trumpovy administrativy není oddělit dvě největší světové ekonomiky. Americký ministr naopak doufá ve „velké, krásné přeorientování“ čínské ekonomiky směrem k větší spotřebě a americké ekonomiky směrem k větší výrobě, ale není podle něj jasné, zda je na to Peking připraven.

Spojené státy nyní uplatňují 145procentní cla na dovoz z Číny, přičemž Peking na jejich navýšení odpověděl 125procentním dovozním poplatkem na export ze Spojených států.

Vedle toho USA zavedly plošné desetiprocentní clo na dovoz většiny produktů z většiny zemí světa a vyšší cla pro státy, které podle Trumpovy administrativy kladou vysoké překážky dovozu do USA, přičemž většinu z nich později pozastavil na 90 dní. USA také uplatňují 25procentní clo na dovoz osobních aut a stejně vysoký dovozní poplatek na hliník, ocel a odvozené produkty.

Řada zemí na Spojené státy uvalila odvetná cla, některé státy s Washingtonem vyjednávají o snížení těchto poplatků. Americký obchodní zmocněnec Jamieson Greer před časem podle Reuters uvedl, že se na něj obrátilo téměř 50 zemí, aby cla projednali.

