Trump vzkázal Zelenskému: Je čas, aby za Ukrajinu vyjednával někdo jiný
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že nastal čas, aby mírová jednání za Ukrajinu vedl někdo jiný než prezident Volodymyr Zelenskyj. Reagoval tak na jeho kritiku, že Spojené státy tlačí Kyjev ke kapitulaci před Ruskem.
Trump v pondělním rozhovoru s novináři v poznámce o ukrajinském prezidentovi Volodomyru Zelenském uvedl, že je načase, aby za Ukrajinu vyjednával někdo jiný.
„Možná je načase, aby Zelenskyj pověřil vyjednáváním někoho jiného,“ prohlásil Trump podle agentury Reuters. Ukrajinskému prezidentovi zároveň vyčetl, že nedokázal válku ukončit dříve a že podle něj současnému mírovému úsilí příliš nepomáhá.
Trumpova slova přicházejí v době, kdy se vztahy mezi oběma prezidenty výrazně zhoršují. Americký prezident už 10. října vyzval k výměně Zelenského v čele Ukrajiny. Nynější výrok tak představuje pokračování jeho tlaku na ukrajinské vedení.
Volodymyr Zelenskyj se snaží obnovit mírová jednání se Spojenými státy poté, co předchozí schůzky ztroskotaly kvůli americko-ruské dohodě o dodávkách nafty. Současně oznámil, že Ukrajina znovu dostává od USA informace o odpalech ruských balistických raket, jejichž sdílení bylo podle něj krátce přerušeno.
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Politika
Volodymyr Zelenskyj se snaží obnovit mírová jednání se Spojenými státy poté, co předchozí schůzky ztroskotaly kvůli americko-ruské dohodě o dodávkách nafty. Současně oznámil, že Ukrajina znovu dostává od USA informace o odpalech ruských balistických raket, jejichž sdílení bylo podle něj krátce přerušeno.
Zelenskyj: Trump nás tlačí ke kapitulaci
Ukrajinský prezident v nedělním rozhovoru pro agenturu Bloomberg obvinil Trumpa, že místo tlaku na Moskvu nutí k ústupkům Kyjev. Podle Zelenského se americká administrativa snaží přimět Ukrajinu, aby přijala podmínky výhodné pro Rusko.
Jedním z hlavních sporných bodů jsou ukrajinské útoky na ruské ropné rafinerie. Trump je opakovaně kritizuje a spojuje s růstem cen pohonných hmot ve Spojených státech, které zároveň čelí ekonomickým důsledkům války proti Íránu.
Zelenskyj podle Bloombergu navrhl kompromis: Ukrajina by omezila útoky na ruská zařízení vyrábějící naftu výměnou za další americké střely do systémů protivzdušné obrany Patriot. Ty Kyjev potřebuje k ochraně své energetické infrastruktury před pokračujícími ruskými útoky.
Vztahy mezi Kyjevem a Washingtonem dál houstnou. Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že kroky administrativy Donalda Trumpa působí, jako by měly Ukrajinu přimět ke kapitulaci před Ruskem. Ukrajinský prezident zároveň nabídl zastavení útoků na ruské rafinerie výměnou za další rakety Patriot. Trump kontroval obviněním, že Zelenskyj poškozuje světový trh s naftou a válku ve skutečnosti ukončit nechce.
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Politika
Vztahy mezi Kyjevem a Washingtonem dál houstnou. Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že kroky administrativy Donalda Trumpa působí, jako by měly Ukrajinu přimět ke kapitulaci před Ruskem. Ukrajinský prezident zároveň nabídl zastavení útoků na ruské rafinerie výměnou za další rakety Patriot. Trump kontroval obviněním, že Zelenskyj poškozuje světový trh s naftou a válku ve skutečnosti ukončit nechce.
Trump připustil summit s Putinem a čínským prezidentem
Vedle kritiky Zelenského se Trump vyjádřil také k možnosti třístranného setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a čínským vůdcem Si Ťin-pchingem. Myšlence společného summitu je podle Reuters nakloněn, přičemž jako jedno z možných hlavních témat označil jaderné odzbrojení.
S návrhem podobného setkání přišel podle deníku The Wall Street Journal ruský prezident Putin. Summit by se mohl uskutečnit v listopadu v Číně při příležitosti zasedání Asijsko-pacifického hospodářského společenství APEC.
Moskva by chtěla jednání využít také k hledání dohody o ukončení války na Ukrajině. Takový formát však vyvolává otázky ohledně účasti Kyjeva na rozhodování o vlastní budoucnosti. Konkrétní program summitu ani účast všech tří prezidentů zatím nebyly potvrzeny.
Trumpova obnovená kritika Zelenského přichází jen několik týdnů před americkými kongresovými volbami. Prezident současně čelí domácí kritice kvůli cenám pohonných hmot a svému přístupu k Rusku.
Navzdory sporům Trump uvedl, že Spojené státy nadále sdílejí zpravodajské informace s Ukrajinou. Naznačil také, že by mohl umožnit Ukrajincům pobývajícím v USA zůstat v zemi na základě dočasného ochranného statusu až do konce války.
Vladimir Putin navrhuje bezprecedentní summit s Donaldem Trumpem a Si Ťin-pchingem, na kterém by se jednalo o ukončení války na Ukrajině – bez účasti Volodymyra Zelenského. Podle The Wall Street Journal chce Kreml využít oteplení vztahů s Washingtonem a schůzku uspořádat už v listopadu v Číně. Trump zatím souhlas nedal, Peking ale podle zdrojů proti jednání nic nenamítá.
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Politika
Vladimir Putin navrhuje bezprecedentní summit s Donaldem Trumpem a Si Ťin-pchingem, na kterém by se jednalo o ukončení války na Ukrajině – bez účasti Volodymyra Zelenského. Podle The Wall Street Journal chce Kreml využít oteplení vztahů s Washingtonem a schůzku uspořádat už v listopadu v Číně. Trump zatím souhlas nedal, Peking ale podle zdrojů proti jednání nic nenamítá.