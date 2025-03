Trump ztratil trpělivost s Íránem. Za každou střelu Húsíů jste odteď zodpovědní, uvedl

Za každou střelu, kterou odteď vypálí jemenští povstalci Húsíové, ponese zodpovědnost a „hrozivé“ následky Írán, uvedl na sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump. Šéf Bílého domu v sobotu nařídil údery na húsíjské pozice, šíitští rebelové poté v neděli zaútočili balistickými raketami a bezpilotními letouny na americkou letadlovou loď USS Harry S. Truman.

Na jakýkoli další útok nebo odvetu ze strany Húsíů podle Trumpa přijde velmi silná reakce a není záruka, že se tato reakce zastaví na povstaleckém území. „Írán si hrál na 'nevinnou oběť' darebáckých teroristů, nad nimiž ztratil kontrolu, ale neztratil ji. Diktují jim každý krok, dávají jim zbraně, dodávají jim peníze a vysoce sofistikované vojenské vybavení, a dokonce i takzvané 'zpravodajské informace',“ napsal americký prezident.

Povstalci, kteří kontrolují část Jemenu, v listopadu 2023 zahájili útoky na komerční plavidla v Rudém moři, které je klíčové pro světovou nákladní dopravu. Husíové své akce označili za reakci na podporu, kterou některé země poskytly izraelské vládě ve válce v Pásmu Gazy.

Loni v lednu Rada bezpečnosti OSN přijala rezoluci číslo 2722, která útoky Húsíů odsoudila a potvrdila svobodu plavby; pod vedením USA byla zároveň zahájena operace Prosperity Guardian na ochranu lodní dopravy v Rudém moři. USA už za předešlého prezidenta Joea Bidena podnikly několik vzdušných úderů na jemenské povstalce.

