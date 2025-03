Trump se zaměřil na venezuelskou zločineckou organizaci Tren de Aragua. Chce použít zákon z 18. století

Americký prezident Donald Trump chce při potírání zločinecké organizace Tren de Aragua použít zákon z 18. století, který americké úřady naposledy využily během druhé světové války. Píší to agentury AP a Reuters. Zločineckou organizaci podle něj využívá vláda venezuelského autoritářského prezidenta Nicoláse Madura pro destabilizaci Spojených států. Podle Trumpa se kvůli alianci mezi vládou a zločineckou organizací z Venezuely stal hybridní kriminální stát. Vše ovšem zhatil Federální soud, který dočasně tyto deportace Trumpově administrativě zablokoval.

Zákon o nepřátelských cizincích z roku 1798 naposledy využily Spojené státy pro internaci při druhé světové války lidí japonského, německého či italského původu. Jednalo se o státy, se kterými tehdy USA vedly válku. Před tím zákon úřady použily dvakrát.

FOTOGALERIE: Stovky lidí v Grónsku demonstrovaly proti Trumpovým výrokům o anexi ostrova

Hybridní kriminální stát

Podle Trumpa se organizace Tren de Aragua provádí či se pokouší provést invazi nebo kořistnický útok na území Spojených států. Trump tvrdí, že v organizaci působí představitelé venezuelských ozbrojených složek a že ji Madurova vláda využívá pro své politické cíle. Na druhé straně venezuelské úřady podle Trumpa předaly v uplynulých letech „čím dál větší kontrolu“ nad venezuelským územím mezinárodním zločineckým organizacím. „Výsledkem je hybridní kriminální stát, který provádí invazi a kořistnické útoky na Spojené státy,“ tvrdí Trump v rozhodnutí, které zřejmě bude napadeno u soudu.

Nařízení mimo jiné počítá se zadrženým a vyhoštěním všech Venezuelanů starších 14 let, kteří jsou členové organizace Tren de Aragua a kteří nejsou americkými občany či oficiálními trvalými rezidenty v USA. Právě tito Venezuelci se podle nařízení považují za nepřátelské cizince, na které se stahuje zmíněný zákon.

Trumpova administrativa již nechala prohlásit Tren de Aragua za teroristickou organizaci společně s několika mexickými drogovými kartely. Podle amerických úřadů se organizace, která má kořeny ve Venezuele, zabývá především pašováním drog a nelegální migrací.

Federální soud zakročil

Federální soud dočasně zablokoval administrativě amerického prezidenta Donalda Trumpa deportace na základě zmíněného zákona z 18. století. V noci na dnešek o tom informovala agentura Reuters.

Soudce James E. Boasberg k verdiktu řekl, že musí jednat okamžitě, neboť vláda již na základě Trumpova prohlášení začala s deportacemi do Salvadoru a Hondurasu. Honduras, jak uvedl Reuters, souhlasil tento týden s přijetím až 300 migrantů, které jsou podle americké vlády členy gangu.

