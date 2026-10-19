Zelenskyj se ostře pustil do Trumpa: Tlačíte nás ke kapitulaci před Ruskem
Vztahy mezi Kyjevem a Washingtonem dál houstnou. Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že kroky administrativy Donalda Trumpa působí, jako by měly Ukrajinu přimět ke kapitulaci před Ruskem. Ukrajinský prezident zároveň nabídl zastavení útoků na ruské rafinerie výměnou za další rakety Patriot. Trump kontroval obviněním, že Zelenskyj poškozuje světový trh s naftou a válku ve skutečnosti ukončit nechce.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj výrazně přitvrdil vůči americké administrativě. V rozhovoru pro agenturu Bloomberg prohlásil, že série kroků Washingtonu podle něj působí, jako by měla Kyjev dotlačit ke kapitulaci před Ruskem. Za nepřátelské kroky označil mimo jiné údajné zpomalování satelitního internetu Starlink, který využívají ukrajinské jednotky, a zdržování dodávek protiletadlových raket Patriot. „Domnívám se, že byly podniknuty kroky s cílem přesvědčit Ukrajinu, aby kapitulovala. Neříkám, že to je cíl, o který usilují naši partneři. Nechci si myslet, že naši američtí partneři věří, že válka by mohla být ukončena dříve na úkor Ukrajiny. Ale vypadá to tak,“ řekl.
Zelenskyj současně přišel s novou nabídkou pro Trumpovu administrativu. Ukrajina by podle ní přestala útočit na ruské rafinerie výměnou za další rakety do systémů Patriot, které potřebuje k ochraně své infrastruktury. „Můj poslední návrh zněl: Nebudeme útočit na ruskou naftu, vy nám dáte rakety pro systémy Patriot na ochranu našich zařízení. Ale oni prostě chtějí, abychom přestali útočit na naftu. A pokud to uděláme, něco nám odpojí,“ uvedl Zelenskyj. Podle něj Ukrajinu před americkými volbami čekají „nebezpečné dny“.
Donald Trump zmírnil tlak na Rusko dřív, než začala platit nová sankční opatření a cla. Teď tvrdí, že definitivní rozhodnutí ještě nepadlo a jeho administrativa si bere až 60 dní na vyhodnocení dopadů. Jak píše agentura Reuters, krok přichází jen několik týdnů před volbami do Kongresu a v době, kdy prezident čelí tlaku kvůli vysokým cenám energií.
Tak je to zase jinak. Trump couvl od sankcí na Rusko, teď tvrdí, že ještě není rozhodnuto
Politika
Donald Trump zmírnil tlak na Rusko dřív, než začala platit nová sankční opatření a cla. Teď tvrdí, že definitivní rozhodnutí ještě nepadlo a jeho administrativa si bere až 60 dní na vyhodnocení dopadů. Jak píše agentura Reuters, krok přichází jen několik týdnů před volbami do Kongresu a v době, kdy prezident čelí tlaku kvůli vysokým cenám energií.
Trump: Zelenskyj válku ukončit nechce
Donald Trump reagoval na své síti Truth Social a svůj postup hájil tím, že nechce Rusko odradit od vyjednávání. „Právě vyjednávám mír ve válce mezi Ruskem a Ukrajinou a nechci udělat nic, co by pošetile odradilo Rusko od vyjednávacího stolu,“ uvedl. Podle něj jednání dosahují velkého pokroku.
Americký prezident zároveň Zelenského ostře napadl kvůli ukrajinským útokům na ruské rafinerie. Tvrdí, že poškozují světové trhy s naftou a dopadají na lidi a firmy také ve Spojených státech. Zelenskému podle Trumpa na těchto důsledcích nezáleží a ukrajinský prezident údajně válku nechce ukončit. „Chci, aby tato válka skončila!“ zakončil Trump svůj příspěvek velkými písmeny.
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Spor o ruskou naftu a Patrioty
Napětí mezi oběma zeměmi podle Bloombergu vystupňovala Trumpova dohoda s Vladimirem Putinem o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh výměnou za zrušení uplatňování protiruských sankcí. Spojené státy zároveň požadují, aby Kyjev přestal útočit na ruské ropné rafinerie, protože podle Trumpovy administrativy tyto útoky přispívají k vysokým cenám energií, především nafty.
Ukrajina podle textu souhlasí se zastavením těchto útoků pod podmínkou, že Rusko nebude útočit na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Údery nicméně pokračují na obou stranách. Kyjev své útoky obnovil po několikadenní pauze, během níž čekal, zda Moskva dodrží energetické příměří vyhlášené Trumpem.
Zelenskyj má výhrady také k dodávkám amerických Patriotů. Tvrdí, že Ukrajina za střely zaplatila, část dodávek Washington schválil a část nikoli. Spojené státy podle něj nyní dodávají pouze 12 Patriotů měsíčně, tedy přibližně čtvrtinu množství dodávaného za administrativy Joea Bidena. Za Trumpa navíc Ukrajina střely nakupuje, zatímco Bidenova administrativa je poskytovala jako vojenskou pomoc.
Volodymyr Zelenskyj se snaží obnovit mírová jednání se Spojenými státy poté, co předchozí schůzky ztroskotaly kvůli americko-ruské dohodě o dodávkách nafty. Současně oznámil, že Ukrajina znovu dostává od USA informace o odpalech ruských balistických raket, jejichž sdílení bylo podle něj krátce přerušeno.
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Politika
Volodymyr Zelenskyj se snaží obnovit mírová jednání se Spojenými státy poté, co předchozí schůzky ztroskotaly kvůli americko-ruské dohodě o dodávkách nafty. Současně oznámil, že Ukrajina znovu dostává od USA informace o odpalech ruských balistických raket, jejichž sdílení bylo podle něj krátce přerušeno.
Zelenskyj čeká uklidnění po volbách
Přes ostrou výměnu Zelenskyj věří, že se vztahy mezi Washingtonem a Kyjevem mohou po amerických volbách zlepšit. Současnou politickou atmosféru označil za velmi agresivní a očekává, že po volbách se situace uklidní. Nadále také komunikuje s Trumpovými vyslanci Jaredem Kushnerem a Stevem Witkoffem a jedná s nimi o dalším setkání zaměřeném na ukončení války.
Ukrajinský prezident zároveň upozornil na Trumpův vztah k Vladimiru Putinovi. „Prezident Spojených států má opravdu dobré vztahy s Putinem,“ řekl. Podle Zelenského však zůstává zásadní problém: „Trump teď nemůže přimět Putina, aby ukončil válku.“