Trump opět přitvrdil. Kromě Britů všem výrazně zvýšil cla na ocel a hliník

Americký prezident Donald Trump v úterý večer místního času podepsal exekutivní příkaz, kterým se ode dneška zvyšuje clo na dovoz oceli a hliníku do Spojených států na 50 procent ze současných 25 procent. Opatření platí pro všechny země světa kromě Británie, která v květnu uzavřela s USA obchodní dohodu.

Trump minulý týden překvapivě oznámil, že plánuje zdvojnásobit cla na dovoz oceli a hliníku, která platila od března, a to z 25 procent na 50 procent. Další zvýšení cla má podle něj posílit americký ocelářský průmysl.

Zvýšení cla na ocel a hliník se vztahuje na všechny obchodní partnery USA s výjimkou Británie, která je zatím jedinou zemí, jež během 90denní přestávky v uplatňování širších Trumpových cel uzavřela s Washingtonem předběžnou obchodní dohodu.

Šéf Bílého domu oznámil nová vysoká cla na obchodní výměnu s téměř všemi zeměmi na světě počátkem dubna. Záhy je ale po prudkém poklesu trhů pozastavil do 8. července.

Podle amerického ministerstva obchodu jsou Spojené státy největším dovozcem oceli na světě, s výjimkou Evropské unie. Loni USA dovezly 26,2 milionu tun. Podle americké vlády se nejvíce ocelářských výrobků dováží z Kanady, Brazílie a Mexika, mezi deset největších dovozců do USA patří také Německo.

Podle posledních údajů se přibližně čtvrtina oceli používané v průmyslovém odvětví v USA dováží. U hliníku je to více než 40 procent.

