Trump odložil americká cla na mexické zboží

Americký prezident Donald Trump potvrdil pozastavení cel pro Mexiko o jeden měsíc, o kterém dříve informovala mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová. Mexiko podle Trumpa souhlasilo s posílením severní hranice, aby zastavilo příliv nelegálních drog. Dodal, že jednání mezi oběma zeměmi budou pokračovat, napsala agentura Reuters. Oznámení přichází po telefonátu mezi Trumpem a Sheinbaumovou.

Trump v sobotu podepsal nařízení, které zavádí cla ve výši 25 procent na dovoz zboží z Kanady a Mexika a deset procent nad rámec stávajících cel na dovoz z Číny. Cla mají vstoupit v platnost od úterý.

Sheinbaumová na svém účtu na sociální sítí X uvedla, že Mexiko okamžitě posílí ostrahu svojí severní hranice o 10 tisíc příslušníků Národní gardy, aby se zabránilo pašování drog z Mexika do USA, zejména fentanylu. USA se zavázaly pracovat na bránění pašování zbraní do Mexika. Týmy z obou zemí pak okamžitě začnou spolupracovat na dvou frontách, v bezpečnosti a obchodu.

Trump dodal, že měl s mexickou prezidentkou velmi srdečný rozhovor. Upřesnil, že v době měsíční pauzy se uskuteční jednání, jejichž cílem je dosáhnout dohody s Mexikem. Jednání se mají zúčastnit také ministři zahraničí, financí a obchodu.

Mexické peso, které se vůči dolaru obchodovalo se ztrátou více než jedno procento, po oznámení obrátilo kurz a posiluje, upozornila agentura Reuters.

Spokojenost s Mexikem

Ekonomický poradce Bílého domu Kevin Hassett dnes naznačil, že Washington je spokojenější s tím, jak na zavedení cel doposud reagovalo Mexiko, než jak odpověděla Kanada. V rozhovoru s televizní stanicí CNBC řekl, že „Mexičané velmi, velmi vážně míní dělat to, co řekl prezident Trump“, zatímco Kanaďané podle něj „jasný jazyk exekutivního příkazu zjevně nepochopili“.

Trump dnes ráno washingtonského času na své sociální síti Truth Social napsal, že s kanadským premiérem Justinem Trudeauem „právě hovořil“ a že s ním bude znovu mluvit v 15:00 (21:00 středoevropského času). Trudeau má během dne jednat se zvláštním poradním sborem pro americko-kanadské vztahy.

Trump již v době svého prvního mandátu v březnu 2018 podepsal dekret o uvalení 25procentního cla na dovoz oceli a desetiprocentního cla na dovoz hliníku. Pro EU, Kanadu a Mexiko byl termín nakonec posunut do 1. června, poté však již byla cla uplatňována.

