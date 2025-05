Za podvody milost. Trump propustí další viníky, jejich blízcí financovali jeho kampaň

Americký prezident Donald Trump dává milosti lidem, kteří podobně jako on sám byli odsouzení za finanční machinace a daňové delikty. Píše to dnes agentura AFP. Jedná se například o manželský pár Todda a Julie Chrisleyovi či manažera Paula Walczaka. Blízcí omilostněných mimo jiné podporovali Trumpovu předvolební kampaň a tvrdili, že čelili justiční perzekuci za své názory.

Manželský pár Chrisleyových je ve Spojených státech známý díky reality show Chrisley Knows Best, ve které dávali na obdiv své podnikatelské úspěchy a bohatství. Podle obžaloby však své jmění alespoň částečně získali díky daňovým a jiným podvodům, za které dostali v roce 2022 několikaleté tresty vězení. Tresty si odpykávají za mřížemi od roku 2023.

O propuštění rodičů usiluje Savannah Chrisleyová, která je příznivkyní Trumpa. Chrisleyová tvrdí, že její rodiče jsou oběťmi darebáckých státních zástupců, uvedl deník The New York Times. Trump oznámil udělení milosti páru v úterý. „Vaši rodiče se dostanou na svobodu a budou očištěni,“ řekl podle tisku Trump v telefonátu s Chrisleyovou. „Prezident Trump uznal to, co jsme tvrdili od začátku - Todd a Julie se stali terčem kvůli jejich konzervativním hodnotám a viditelnosti,“ uvedl advokát páru Alex Little.

Milost od amerického prezidenta dostal i podnikatel v oblasti domů s pečovatelskými službami Paul Walczak. Díky rozhodnutí Walczak nemusel strávit 18 měsíců ve vězení a zaplatit 4,4 milionu dolarů. Trest dostal za to, že neodváděl za své zaměstnance daň z příjmů, uvádí list The New York Times. Podle obžaloby použil peníze z neodvedených daní například na nákup luxusní jachty.

V žádosti o milost se tvrdilo, že Walczak byl odsouzen mimo jiné kvůli politickým aktivitám své matky Elizabeth Fagové. V žádosti také stálo, že Fagová vybrala na podporu politických aktivit Trump a republikánů miliony dolarů.

Samotný Trump byl uznán vinným z falšování finančních záznamů, což souviselo s platbou bývalé pornoherečce Stephanii Cliffordové, známé jako Stormy Daniels, aby veřejně nemluvila o sexuálním styku s Trumpem. Vzhledem k tomu, že byl Trump podruhé zvolen prezidentem, soud nevyměřil trest.

