Každou druhou firmu se v posledních dvou letech pokusil někdo okrást

Téměř polovina firem v posledních dvou letech zaznamenala nějaký typ hospodářské kriminality. Nejvíce jsou ohroženy technologické firmy, kde se s nějakou formu kriminality setkaly dvě třetiny společností. Mění se přitom typ útoků, podvody ze strany klientů střídají především útoky v kyberprostoru. Vyplývá to z průzkumu, který udělala společnost PwC mezi 1300 top manažery v 53 zemích světa.

Reklama

Pokusy o finanční podvody podle aktuálních zjištění přibývají a jsou stále sofistikovanější. Nejohroženější jsou přitom společnosti podnikající v technologiích, mediálním prostoru či telekomunikacích, ukázal průzkum. „Světu finančních podvodů dominují útoky v kyberprostoru. Neubývá ale ani podvodů ze strany klientů nebo klasické případy zpronevěry. Novým fenoménem se pak stávají podvody spojené s ESG (požadavky na environmentální a sociální dopady podnikání),“ uvedl partner PwC Sirshar Qureshi.

Firmy sčítají vyšší ztráty

Firmám kvůli podvodům rostou ztráty. „Podvodníci ve větší míře cílí i na ty největší společnosti, pokud se jim útok podaří, je jeho finanční dopad logicky větší,“ řekl Qureshi. U firem s obratem přes 10 miliard dolarů ročně je podle průzkumu více než polovina těch, které se staly cílem útoku. A pětina z nich tvrdí, že ztráty způsobené podobným útokem přesáhly 50 milionů dolarů.

Hackeři z kryptosměnárny vyvedli půl miliardy dolarů, stopy vedou do Ruska a Severní Koreje Money Takzvaný kryptoměnový most RenBridge umožňující přenos mincí určité kryptoměny z jednoho blockchainu do druhého, posloužil hackerům za poslední dva roky k vyprání nelegálně nabyté kryptohotovosti v hodnotě nejméně 540 milionů dolarů (asi 12,9 miliardy korun). Uvedl to server CNBC s odkazem na analýzu společnosti Elliptic. Podle expertů by se proto měly tyto „cross-chain bridges“ regulovat stejně jako kryptoburzy. duk Přečíst článek

„Do budoucna lze dále očekávat i růst podvodného jednání v oblasti sociální udržitelnosti a odpovědného chování firem. Aktuálním tématem můžou být třeba pokusy o obcházení různých regulatorních požadavků, jako jsou sankce nebo embarga,“ dodala expertka PwC ČR Kateřina Halásek Dosedělová.

Studie zároveň ukazuje na to, že firmy se umějí lépe vypořádat z útoky zevnitř firmy, ale naopak roste význam útoků zvenčí. Na 70 procent firem říká, že pokus o podvod byl veden zvenku nebo v kombinaci externích a interních útočníků. „Boj s finanční kriminalitou nikdy nekončí. Firmy se musejí zaměřit na prevenci, posilovat interní kontroly i reporting a neustále zavádět nové bezpečnostní prvky a technologie. To už firmy dobře zvládají v boji proti interním podvodům, ale v prevenci externích útoků zatím pokulhávají,“ uzavřel Qureshi.

Expremiér u soudu: Kauza Čapí hnízdo je vykonstruovaná, věřím ve spravedlivý proces Leaders Obžaloba v kauze Čapí hnízdo je nepravdivá, nereálná a nepodložená důkazy, řekl dnes obžalovaný expremiér Andrej Babiš (ANO) u soudu v úvodu své výpovědi. Uvedl, že před soudem stojí proto, že šel do politiky. Politizaci trestního řízení vidí mimo jiné v tom, že jeho původně zastavené stíhání pokračovalo po zásahu nejvyššího státního zástupce. Za pomoc k padesátimilionovému dotačnímu podvodu Babišovi hrozí pět až deset let vězení. ČTK Přečíst článek