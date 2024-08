Trable se stavebním řízením. Fiala posílá Bartošovi na pomoc tři ministry

Ministrovi pro místní rozvoj Ivanu Bartošovi (Piráti) mají se zvládáním komplikací s digitalizací stavebního řízení pomáhat ministr dopravy Martin Kupka (ODS), průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) a financí Zbyněk Stanjura (ODS), uvedl premiér Petr Fiala (ODS) před zahájením horké fáze kampaně před senátními volbami.

„Nepopírám, že se rozběh systému nedaří, jak jsme si představovali, postupně ale dochází ke zlepšování. To je pozitivní, pořád to ale není takové, abychom byli spokojeni,“ uvedl premiér. Záležitost se podle něj týká i velkých infrastruktur. Aby systém fungoval, vyjmenovaní tři ministři se podílejí na řešení situace, řekl.

Řešením problémů s digitalizací staveního řízení se dnes odpoledne budou zabývat lídři vládní koalice v širším formátu K15. Jednání vyvolala TOP 09. Od Bartoše chce, aby předložil harmonogram a návrh řešení komplikací spojených se zaváděním novinky.

Se systémy digitalizace stavebního řízení mají od jejich spuštění 1. července problémy úředníci, stavebníci či projektanti. Za problémový rozjezd digitalizace stavebního řízení ministra kritizují opoziční i koaliční politici. Někteří jej vyzývají k rezignaci. Bartoš už dříve uvedl, že z postu ministra pro místní rozvoj odejít neplánuje. Problém by to podle něj neřešilo a považoval by to za útěk od rozdělané práce. Podobný názor vyjádřil i Fiala. Prezident Petr Pavel v rozhovoru pro Deník.cz řekl, že Bartošova rezignace by nic nevyřešila a situaci jen zkomplikovala.

Lukáš Kovanda: Bartošovo harakiri stálo českou ekonomiku už dvě miliardy Názory Fiasko digitalizace stavebního řízení zatím českou ekonomiku připravilo o takřka dvě miliardy korun, čili o zhruba 0,5 procenta ročního výkonu tuzemského stavebnictví, což tedy ale stále není makroekonomicky významná ztráta. Lidem kvůli fiasku zdraží nové byty průměrně až o stovky tisíc korun, varují developeři. Lukáš Kovanda Přečíst článek

