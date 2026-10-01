Svět čekají další konflikty, tvrdí Putin. Stabilitu spojuje s ústupem Západu
Svět čekají další konflikty a cestou ke stabilitě má být podle Vladimira Putina ústup západní hegemonie. Ruský prezident na setkání Valdajského diskuzního klubu zároveň varoval před prudkým technologickým vývojem včetně umělé inteligence, který podle něj může mít katastrofální důsledky.
Ruský prezident Vladimir Putin očekává, že mezinárodní konflikty budou v příštích letech pokračovat. Ve svém projevu na setkání Valdajského diskuzního klubu v Moskvě to spojil s rozsáhlými změnami světového uspořádání, které podle něj posilují ambice jednotlivých aktérů a jejich ochotu riskovat. Putin, který v roce 2022 rozpoutal dosud trvající válku proti Ukrajině, zároveň vyzýval k tomu, aby se svět vyhnul katastrofickým scénářům.
„Bez ohledu na to, jaký scénář se v nadcházejících letech na globální úrovni naplní, je pokračování mezinárodních konfliktů bohužel velmi pravděpodobné,“ řekl podle agentury Reuters. Za jednu z příčin označil probíhající zásadní změny a příležitosti, které podle něj podněcují ambice a ochotu riskovat s vidinou velkého zisku.
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Politika
Rodina Renee Goodové, kterou v lednu v Minneapolisu zastřelil federální imigrační agent, se obrátila na soud. Dvě žaloby míří na americkou vládu i několik výrazných představitelů Trumpovy administrativy a tvrdí, že při tvrdém prosazování imigrační politiky došlo k porušení občanských práv.
Stabilitu spojuje s ústupem západní hegemonie
Putin současně tvrdí, že světová situace by se měla v delším horizontu zlepšovat spolu s oslabováním toho, co označuje za západní hegemonii. Budoucí mezinárodní uspořádání by podle něj mělo být více multipolární.
„Jsme přesvědčeni, že z dlouhodobého hlediska, v procesu odklonu od západní hegemonie, se globální situace postupně změní k lepšímu – směrem ke stabilnějšímu, demokratičtějšímu a svobodnějšímu multipolárnímu mezinárodnímu řádu,“ uvedl podle agentury TASS na 23. výročním setkání Valdajského diskuzního klubu.
Ruský prezident ve vystoupení zároveň hovořil o potřebě zachování globálního míru. Mezinárodní trestní soud v Haagu přitom na Putina v roce 2023 vydal zatykač v souvislosti s únosy ukrajinských dětí z okupovaných území a obviněním z válečných zločinů.
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Putin varoval i před technologickými změnami
Vedle geopolitického vývoje se Putin věnoval také prudkým technologickým změnám. Zmínil zejména šíření umělé inteligence a varoval před možnými důsledky nekontrolovaného technologického vývoje, které podle něj mohou vést až ke zničení světa.
Jeho hlavním poselstvím tak bylo varování před pokračováním konfliktů v době, kdy se podle něj mění světové mocenské uspořádání. Řešení přitom ruský prezident vidí v postupném odklonu od dominance Západu a vzniku multipolárnějšího světového řádu.