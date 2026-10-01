Rodina Američanky, kterou zastřelil agent ICE, žaluje vládu Donalda Trumpa
Rodina Renee Goodové, kterou v lednu v Minneapolisu zastřelil federální imigrační agent, se obrátila na soud. Dvě žaloby míří na americkou vládu i několik výrazných představitelů Trumpovy administrativy a tvrdí, že při tvrdém prosazování imigrační politiky došlo k porušení občanských práv.
Rodina Renee Goodové, jedné ze dvou amerických občanů zastřelených v lednu v Minneapolisu federálními imigračními agenty, podala žaloby na administrativu prezidenta Donalda Trumpa a několik představitelů spojených s jeho imigrační politikou. Informovala o tom agentura AP.
Dvě žaloby podali bratr Goodové Brent Ganger a její manželka Becca. Tvrdí v nich, že zástupci Trumpovy administrativy jednali nedbale a porušili občanská práva Goodové i dalších lidí v Minneapolisu. Žalobci požadují projednání případu před porotou a náhradu škody. Podle AP jde o jedny z prvních významných občanskoprávních žalob souvisejících s rozsáhlými deportačními raziemi Trumpovy administrativy ve městě.
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Jedna žaloba míří na Spojené státy, druhá na představitele administrativy
První žaloba, podaná proti Spojeným státům americkým, se podle textu týká neoprávněného usmrcení Goodové podle práva státu Minnesota. Opírá se mimo jiné o tvrzení o ublížení na zdraví, napadení, protiprávním zadržení, úmyslném způsobení duševní újmy a nedbalosti, která podle žaloby vedla k její smrti.
Druhá žaloba pracuje s obviněním ze spiknutí za účelem porušení občanských práv. Mezi žalovanými uvádí imigračního agenta Jonathana Rosse, který na Goodovou vystřelil, poradce Bílého domu Stephena Millera, bývalou šéfku ministerstva vnitřní bezpečnosti Kristi Noemovou, bývalého velitele americké pohraniční stráže Gregoryho Bovina či Coreyho Lewandowského, volebního manažera Donalda Trumpa.
Dvě úmrtí během několika týdnů
Sedmatřicetiletou Goodovou, matku tří dětí, zastřelil 7. ledna agent Úřadu pro imigraci a cla Jonathan Ross v době, kdy seděla za volantem svého vozu. Jen o několik týdnů později, 24. ledna, zastřelili v Minneapolisu dva agenti Úřadu celní a hraniční ochrany stejně starého zdravotníka Alexe Prettiho.
Oba případy vyvolaly protesty v Minnesotě i dalších částech Spojených států. Smrt Goodové zároveň zesílila odpor proti deportačním raziím, při nichž byly v Minnesotě do pouličních hlídek nasazeny tisíce imigračních agentů.
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