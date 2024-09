Stoltenberg: Válku na Ukrajině neustále rozdmýchává Peking

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg vyzval Čínu, aby přestala podporovat ruskou válku na Ukrajině. Stoltenberg to prohlásil během své dnešní návštěvy Norska. Zmínil zejména dodávky zbraní Moskvě.

„Čína se stala rozhodujícím činitelem v ruské válce proti Ukrajině,“ řekl Stoltenberg v Oslu na společné tiskové konferenci s norským premiérem Jonasem Gahrem Störem. „Je zemí, která umožňuje výrobu mnoha zbraní, které Rusko používá,“ citovala ho agentura Reuters. Stoltenberg, který pochází z Norska, tento měsíc končí ve funkci generálního tajemníka NATO, od října jej nahradí Nizozemec Mark Rutte.

Zaujatá prohlášení, zní z Pekingu

Chování Pekingu, který neustále rozdmýchává válku na Ukrajině, by mohlo nepříznivě ovlivnit zájmy a pověst země, řekl Stoltenberg. „Vyzývám Čínu, aby přestala podporovat ruskou nelegální válku,“ dodal. Čínské úřady označily již dříve podobná prohlášení představitelů NATO za „zlomyslná a zaujatá“.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj letos v červenci prohlásil, že si nepřeje, aby Čína, která je blízkým partnerem Ruska, vystupovala jako prostředník při hledání mírového řešení konfliktu. Doufá ale, že by Peking mohl vyvinout větší tlak na Moskvu, aby válku ukončila.

