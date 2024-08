Šéf NATO: Vpád Ukrajinců do Kurské oblasti je legitimní

Ukrajinský vpád do ruské Kurské oblasti je legitimní a spadá pod právo Kyjeva na sebeobranu, je přesvědčen šéf NATO Jens Stoltenberg. Podle agentury Reuters to řekl německému týdeníku Welt am Sonntag ve svém prvním vyjádření k ukrajinskému postupu na ruském území.

Reklama

„Ukrajina má právo se bránit. A podle mezinárodního práva toto právo nekončí na hranicích,“ uvedl Stoltenberg, podle něhož NATO nebylo o plánech Ukrajiny předem informováno a nehrálo v nich žádnou roli.

Stoltenberg má za to, že Ukrajina postupem na ruské území riskuje, ale že je na Kyjevě, jak vojenské tažení povede. „(Ukrajinský) prezident (Volodymyr) Zelenskyj dal jasně najevo, že operace má za cíl vytvořit nárazníkovou zónu, aby se zabránilo dalším ruským útokům z druhé strany hranice,“ připomněl.

Kyjev rozsáhlou a překvapivou přeshraniční invazi do Kurské oblasti zahájil 6. srpna v době, kdy ruské jednotky pokračují v tlaku na strategické centrum Pokrovsk na východě Ukrajiny. Moskva do své příhraniční oblasti vyslala posily, ale území, z něhož odešly desetitisíce obyvatel, zatím nedokázala získat zpět.

Putin míří do Mongolska, kde může být zatčen. Obavy nemáme, tvrdí Kreml Politika Kreml se neobává, že by ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi hrozilo zatčení při nadcházející návštěvě Mongolska. Podle agentury AFP to řekl prezidentův mluvčí Dmitrij Peskov. Středoasijská země je členem Mezinárodního trestního soudu (ICC), který na Putina vydal loni zatykač v souvislosti s válkou na Ukrajině. ČTK Přečíst článek

Reklama