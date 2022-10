Starostou Vsetína se opět stal kontroverzní i „nezničitelný“ Jiří Čunek. Na kandidátce byl poslední

Starostou Vsetína je po pěti letech opět Jiří Čunek (KDU-ČSL). Do čela města ho dnes zvolili zastupitelé na ustavujícím zasedání. Hlasovalo pro něj 12 ze 17 přítomných zastupitelů, pět zastupitelů se zdrželo hlasování. Třiašedesátiletý Čunek neměl protikandidáta. Starostou Vsetína je popáté, v čele města byl už v letech 1998 až 2007 a 2014 až 2017. Známý je také kauzou, kdy radnice pod jeho vedením vystěhovala z centra města část místních Romů na okraj Vsetína, ale i do vzdálených okresů. Byl také hejtmanem Zlínského kraje, a to v letech 2016 až 2020, od roku 2006 je senátorem.

Vsetín byl tradiční baštou lidovců, v letošních komunálních volbách však skončili druzí a volby vyhrálo hnutí ANO. V zastupitelstvu s 21 členy získalo ANO pět mandátů, KDU-ČSL má čtyři křesla. Třetí Koalice pro otevřený Vsetín má tři zastupitele. Starostové a nezávislí získali dva mandáty, stejně jich má SPD, ODS i Nestraníci. Jedno křeslo získali PRO-pořádek-rozvoj-odpovědnost VSETÍN. Koalici vytvořilo hnutí ANO s lidovci, Nestraníky, ODS a PRO-pořádek-rozvoj-odpovědnost VSETÍN, mají dohromady 14 křesel.

Přestože hnutí ANO vyhrálo volby, starostou je podle koaliční dohody Čunek. „Dokázali jsme si spočítat, že karty nejsou rozdány tak, jak bychom si přáli, abychom si diktovali podmínky. Tudíž jsme museli jít cestou kompromisu. Myslím si, že jsme tu cestu našli. Je to tedy s kompromisem toho, že ač vítězná strana, nemáme post starosty, ale trvám na tom, že sestava, kterou máme v čele s Jiřím Čunkem, bude mít tah na branku a pro město Vsetín to bude dobrá volba," řekl již dříve při podpisu koaliční smlouvy lídr ANO Pavel Bartoň, který byl v minulém volebním období místostarostou. Pro další čtyři roky je prvním místostarostou.

Čunek byl na kandidátce poslední

Místostarostou je i Petr Kudlík (ANO) a Jiří Růžička (KDU-ČSL), který byl starostou od dubna 2017. Růžička byl lídrem lidovců i letos, Čunek byl na posledním místě kandidátky, dostal však nejvíce hlasů a byl zvolen. Zatímco místostarostové budou svou funkci vykonávat jako uvolnění, tedy budou za ni pobírat plný plat, Čunek bude neuvolněným starostou. Na starost bude mít finanční a krizové řízení města a odbor vnitřní správy, Bartoň školství, sport či kulturu, Kudlík dopravu, životní prostředí i cestovní ruch a Růžička investice, sociální věci a zdravotnictví.

V sedmičlenné radě města má ANO tři křesla, lidovci dvě, Nestraníci a ODS po jednom. Členem městské rady byla dnes zvolena také Martina Hovořáková (ANO), Martin Metelka (Nestraníci) a Roman Kalabus (ODS). Své funkce budou vykonávat jako neuvolnění.

V posledních čtyřech letech vedla město koalice KDU-ČSL, ANO a STAN, měla těsnou většinu 11 mandátů.