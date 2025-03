Souhlasíme s návrhy na příměří, uvedl Putin

Rusko souhlasí s návrhy na zastavení bojů, měly by ale vést k dlouhodobému míru a k řešení příčin krize, řekl podle státní agentury TASS ruský prezident Vladimir Putin.

Podle Putina existuje řada otázek, například kdo bude dohlížet na dodržování příměří na 2000 kilometrů dlouhé frontové linii. Šéf Kremlu poděkoval svému americkému protějšku Donaldu Trumpovi za jeho úsilí ukončit válku, kterou Rusko vede proti Ukrajině. Putin se tak vyjádřil na tiskové konferenci s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem v Moskvě.

„Souhlasíme s návrhy na zastavení bojů, ale vycházíme z předpokladu, že příměří by mělo vést k trvalému míru a odstranit základní příčiny krize,“ řekl Putin. Vyjádřil se tak poprvé veřejně k návrhu na třicetidenní kompletní příměří v bojích mezi Ruskem a Ukrajinou, se kterým přišly nedávno Spojené státy. Kyjev už dříve uvedl, že s návrhem souhlasí.

Telefonát s Trumpem?

Putin dnes řekl, že samotnou myšlenku Rusko podporuje. „Ale jsou zde záležitosti, o kterých musíme diskutovat. A myslím si, že také musíme mluvit s našimi americkými kolegy,“ uvedl ruský prezident s tím, že si možná zatelefonuje se svým americkým protějškem Trumpem. „Podporujeme ale myšlenku ukončení tohoto konfliktu mírovými prostředky,“ dodal ruský prezident.

Šéf Kremlu se rovněž vyjádřil k situaci v ruské Kurské oblasti, která je podle něj teď plně pod kontrolou Rusů. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že ruská armáda osvobodila okresní město Sudža v tomto regionu. Město loni v srpnu při svém výpadu do ruského pohraničí dobyly ukrajinské oddíly, o jejichž stažení informovala média tuto středu. Velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrskyj připustil, že ukrajinská vojska místy ustupují, ale na předměstí Sudže podle něj ještě ve středu pokračovaly boje.

