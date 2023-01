Slováci hlasují v referendu o změně Ústavy. Účast je v něm nízká

Slováci v referendu rozhodují o doplnění ústavy tak, aby v budoucnu bylo možné vyhlásit předčasné parlamentní volby na základě rozhodnutí sněmovny nebo plebiscitu. Hlasování skončí dvě hodiny před půlnocí a očekává se, že referendum bude kvůli nízké účasti neplatné.

Reklama

O referendum je nízký zájem

Dílčí údaje o dosavadní účasti za celou zemi nejsou známé. Z vícero hlasovacích místností byl hlášen spíše nízký zájem lidí o referendum. Státní volební komise dopoledne informovala, že plebiscit je bez problémů. Referendu nepředcházela výraznější kampaň.

Plebiscit se koná na základě podpisové akce opozice z loňského léta. Právě opoziční strany dlouhodobě usilují o nové volby. O nich pak v tomto týdnu začaly jednat i strany původní čtyřčlenné vládní koalice, když dosluhující premiér Eduard Heger vzdal snahu o shromáždění nové většiny v nynější sněmovně. Menšinovému kabinetu v prosinci parlament vyslovil nedůvěru.

Pro platnost výsledku referenda je podle slovenské ústavy nezbytná účast většiny oprávněných voličů. Tuto podmínku splnilo v zemi jen jedno z osmi dosavadních celostátních referend, a to hlasování v roce 2003 o vstupu Slovenska do Evropské unie.

Slovensko je pořád světový lídr, ale výroba aut poklesla na milion Money Výroba automobilů na Slovensku loni podle předběžných údajů klesla téměř o pět procent zhruba na milion vozidel, země si ale v přepočtu na obyvatele udržela pozici světového lídra v produkci aut. ČTK Přečíst článek

Zkrátit volební obobí lze referendem

Ze slovenských politiků například Heger ohlásil, že se referenda nezúčastní, protože bývalým premiérům Robertu Ficovi a Peteru Pellegrinimu podle něj není nutné aktivně asistovat při jejich touze po návratu k moci. Na plebiscity na Slovensku často nechodí právě lidé, kteří by jinak hlasovali proti. Svou neúčastí tak zvyšují pravděpodobnost, že lidové hlasování bude neplatné.

Reklama

Šéf opoziční strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) Fico jakož i předseda Hlasu-sociální demokracie (Hlas-SD) Pellegrini se plebiscitu naopak zúčastnili. Nejvíce podpisů pod petici za vypsání referenda shromáždila Ficova strana, která se v žebříčcích preferencí politických stran a hnutí umisťuje na druhém místě za Hlasem-SD.

V roce 2021 slovenský ústavní soud z podnětu prezidentky Zuzany Čaputové zablokoval konání referenda přímo o předčasných volbách. Slovensko totiž nemá zakotveno v ústavě, že zkrátit volební období sněmovny lze referendem nebo usnesením parlamentu; právě o takovém doplnění ústavy slovenští voliči rozhodnou v dnešním lidovém hlasování.

Slováci měli loni nejvyšší inflaci od rozdělení bývalé federace Money Spotřebitelské ceny na Slovensku v průměru za celý loňský rok stouply o 12,8 procenta. To je nejvíce od roku 1993, kdy inflace v zemi při mírně odlišné metodice výpočtu překročila 23 procent. Jen za loňský prosinec meziroční míra inflace zůstala na listopadové hodnotě 15,4 procenta, což znamená na více než 22letém maximum, uvedl slovenský statistický úřad. ČTK Přečíst článek

V minulosti slovenská sněmovna opakovaně zkrátila své volební období ústavním zákonem. Tento postup, který následně vyústil v předčasné volby, tehdy u ústavního soudu nikdo z oprávněných osob nenapadl. Podobný návrh na změnu ústavy, který je předmětem referenda, loni v létě předložili do sněmovny dva poslanci vládního hnutí Jsme rodina. O předloze by parlament měl hlasovat příští týden.

Hlavně část slovenské opozice požaduje po pádu Hegerovy vlády vyhlášení nových parlamentních voleb už na červen, bývalá vládní strana Svoboda a Solidarita žádá zářijový termín. Podle Hegera je ve hře 30. září. To by znamenalo, že Slováci by přistoupili k volebním urnám zhruba o pět měsíců dříve než v řádném termínu.