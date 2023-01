Slováci měli loni nejvyšší inflaci od rozdělení bývalé federace

Spotřebitelské ceny na Slovensku v průměru za celý loňský rok stouply o 12,8 procenta. To je nejvíce od roku 1993, kdy inflace v zemi při mírně odlišné metodice výpočtu překročila 23 procent. Jen za loňský prosinec meziroční míra inflace zůstala na listopadové hodnotě 15,4 procenta, což znamená na více než 22letém maximum, uvedl slovenský statistický úřad.

Reklama

Inflaci za celý loňský rok na Slovensku ovlivnilo zejména zdražení energií, ale také růst cen potravin a pohonných hmot, který byl podle statistiků v novodobé historii země rekordní. Potraviny každodenní spotřeby, jako například chléb, mléčné výrobky a vejce, ale také zelenina, loni meziročně zdražily více než o pětinu. Ceny v kategorii bydlení a energie stouply o 15,5 procenta.

V posledním loňském měsíci byly potraviny na Slovensku meziročně dražší o 29 procent a energie a bydlení téměř o 17 procent. Obě tyto položky mají dohromady téměř poloviční podíl na výdajích slovenských domácností.

Jaká je inflace v Evropě či USA? Padají rekordy staré desítky let Money S rapidně rostoucí inflací nebojuje jen Česko, ale i desítky zemí ve světě a v řadě zemí hlásí v posledních měsících dvouciferné nárůsty a nejvyšší hodnoty za desítky let. Centrální banky proto zvedají základní úrokové sazby, což však často znamená snížení hospodářského růstu. Podívejte se na přehled míry inflace ve světě. Dušan Kütner, ČTK Přečíst článek

Meziroční míra inflace na Slovensku předtím zrychlovala nepřetržitě od února 2021, kdy dosáhla 0,9 procenta. Od loňského března pak spotřebitelské ceny v zemi rostou dvouciferným tempem.

Slovenská centrální banka ve své prosincové prognóze odhadla, že inflace na Slovensku letos zpomalí tempo růstu, nadále by ale měla být nad deseti procenty.

Reklama

Jan Frait z ČNB: Inflace v lednu bude šok, ale ne 20 procent. Nižší sazby bych letos nečekal Leaders Od července je Jan Frait podruhé členem bankovní rady ČNB. Poprvé do ní na šestileté funkční období nastoupil už v roce 2000. Letos v únoru se stane viceguvernérem. „Žijeme v době inflačního šoku,” říká Frait. Podle něj není žádné optimální řešení, jak s růstem cen rychle zatočit. Hraje tu moc vlivů, například ceny energií jsou nyní naprosto nepředvídatelné. „Nemáme klasickou inflaci, kdy by rostlo víceméně všechno.” Česko se podle něj letos dostane do mírné, asi jednoprocentní recese. Přesto prý není důvod „pro katastrofické scénáře o prudkém poklesu produkce nebo razantním růstu nezaměstnanosti”. Dalibor Martínek Přečíst článek

Míra inflace v sousedním Maďarsku v prosinci pokračovala v růstu a dostala se na 24,5 procenta, v listopadu činila 22,5 procenta. Oznámil to maďarský statistický úřad. Nejvíce se zvýšily ceny elektřiny, plynu a dalších paliv, výrazně vyšší jsou meziročně i ceny některých základních potravin, jako je například chleba. Meziměsíčně se ceny zvýšily o 1,9 procenta, průměrná inflace za loňský rok pak činila 14,5 procenta.

Maďarsko má jednu z nejvyšších měr inflace v Evropě a nejvyšší inflaci z Visegrádské skupiny (V4), kam patří ještě Česká republika, Polsko a Slovensko. Vývoj za prosinec je přesto nepatrně příznivější, než čekali analytici. Ti míru inflace odhadovali na více než 25 procent.