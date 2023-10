Na Slovensku je hotovo. Fico, Pellegrini a Danko se dohodli na nové vládě

Směr-Sociální demokracie (Směr-SD), Hlas-SD a Slovenská národní strana (SNS) se dohodly, že vytvoří novou slovenskou vládu. Podpoří kandidáta Směru-SD na premiéra a kandidáta Hlasu-SD na předsedu parlamentu. Hlas-SD obsadí sedm ministerstev, Směr-SD šest a SNS tři. Vyplývá to z memoranda, které v Bratislavě podepsali předsedové trojice stran Robert Fico, Peter Pellegrini a Andrej Danko.

Fico označil memorandum za „předzvěst a základ“ příští koaliční dohody a přislíbil rychlé vytvoření kabinetu tak, aby na summitu Evropské unie 26. a 27. října už Slovensko zastupoval předseda nové vlády. Fico přislíbil, že pokud získá důvěru jako předseda nové vlády, postará se o to, aby životní úroveň na Slovensku stoupla.

Pellegrini, postoj jehož strany Hlas-SD byl po volbách pro vznik nové vlády klíčový, zdůraznil, že ve volbách rozhodli voliči - a ti rozhodli, aby vládu vedl Robert Fico. Pellegrini také ujistil, že nová vláda nezmění zahraniční orientaci Slovenska jako členské země EU a NATO, což slibuje i memorandum.

K demonstracím „na záchranu demokracie na Slovensku“ Fico poznamenal, že vládnout chce demokraticky, s respektem i k názorům, s nimiž nesouhlasí. Za prioritu příští vlády označil boj proti nelegální migraci. „Chceme návrat k tradicím, k tomu, co je normální, při plném respektování rozmanitosti života,“ řekl.

Kritizoval „amatérismus“ a „neschopnost“ předchozích vlád. Nový kabinet by neměl veřejnost obtěžovat interními spory, ale posunout Slovensko dopředu, k lepší budoucnosti. „Slovensko potřebuje novou vládu co nejdříve,“ řekl Pellegrini a vyzval prezidentku Zuzanu Čaputovou ke spolupráci a ke svolání ustavující schůze nového parlamentu v termínu, o který ji předáci vznikající nové vládní koalice požádají.

Danko označil za cíl nové koalice uklidnit veřejnost a začít řešit problémy lidí. Vyzval novináře, „aby se naučili respektovat výsledky voleb“.

„Konkrétní jména“ a „konkrétní funkce“ mají být podle Fica oznámeny při podpisu koaliční dohody, po níž má také být zřejmá náplň práce jednoho nového slovenského ministerstva. Vznikající koalice počítá s tím, že některé kontrolní funkce a vedení některých parlamentních výborů připadne opozici.