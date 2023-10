Pellegrini už bude jednat jen s Ficem. Na Slovensku se rýsuje vznik koalice tří stran

Deset dnů od parlamentních voleb na Slovensku se rýsuje vznik vládní koalice složené z vítězné strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) expremiéra Roberta Fica, z Hlasu-sociální demokracie (Hlas-SD) a z nacionalistické Slovenské národní strany (SNS).

Vedení strany Hlas-SD, jejíž postoj je klíčový pro vytvoření nové vlády, v úterý jednomyslně rozhodlo, že strana bude jednat o vytvoření koalice už jen s Směrem-SD a s SNS, řekl novinářům šéf Hlasu Peter Pellegrini. Dokončení jednání o novém kabinetu očekává v příštích několika dnech.

Pellegrini po volbách původně nevylučoval ani možnost spojení Hlasu-SD s dvěma liberálními stranami a s konzervativním Křesťanskodemokratickým hnutím (KDH). O složení vlády bez Směru-SD usilovalo liberální hnutí Progresivní Slovensko (PS), které ve volbách skončilo na druhém místě před třetím Hlasem-SD a které Pellegrinimu nabídlo i funkci premiéra. Slovenští analytici už po vyhlášení výsledku voleb označili vytvoření vlády stranami Směr-SD, Hlas-SD a SNS za nejpravděpodobnější povolební vývoj.

Pellegriniho hra

„Slovensko potřebuje stabilní a odborně připravenou vládu, která nebude řešit vlastní spory,“ řekl Pellegrini a poukázal na možné spory, jež by provázely vládu složenou z názorově rozdílných stran. Ty se ukázaly už po volbách, kdy KDH odmítlo například zavedení registrovaných partnerství, které je jednou z priorit PS. Místopředsedu Evropského parlamentu Michala Šimečku, který stojí v čele PS a ve vrcholné politice na Slovensku dosud nepůsobil, označil Pellegrini za nezkušeného politika.

„Jsou to jen výmluvy od Petera Pellegriniho. Myslím si, že od začátku byl rozhodnutý, že jde s Robertem Ficem. Zřejmě je spojují mnohem silnější zájmy a na tom nemohla nic změnit ani jakákoliv naše velkorysá nabídka,“ řekl v reakci na Pellegriniho prohlášení předseda PS Šimečka. Zopakoval, že se vzdá funkce místopředsedy Evropského parlamentu i křesla europoslance a bude působit ve vlasti.

Podle Šimečky je třeba se obávat zahraničního směřování země pod vedením Směru-SD. Například Směr-SD a SNS sice nezpochybňují členství Slovenska v EU a NATO, opakovaně ale kritizují některá rozhodnutí unie a netají se svým rezervovaným postojem vůči USA. Obě tyto strany také vystupují proti pokračování slovenské vojenské pomoci bránící se Ukrajině.

Pellegrini zopakoval, že jeho strana má programově blíže ke Směru-SD, jehož předseda a trojnásobný premiér Fico po volbách dostal pověření od hlavy státu ke složení vlády. Fico už před volbami řekl, že spolupráce Směru-SD a Hlasu-SD by byla základem stabilního kabinetu. Po volebním vítězství Směru-SD pak Fico uvedl, že se bude ucházet o funkci ministerského předsedy. Předseda SNS Andrej Danko se po volbách nechal slyšet, že jeho strana chce vstoupit do koalice se Směrem-SD a Hlasem-SD nebo podpoří menšinovou vládu v čele s Ficem.

Podrobnosti k rozdělení funkcí v případné koalici Pellegrini neuvedl. Řekl ale, že nebude s Ficem sedět ve vládě. Někteří politici z Hlasu-SD, Směru-SD a SNS byli společně s jednou další stranou u moci už v letech 2016 až 2020, kdy nynější čelní představitelé Hlasu-SD ještě působili ve Směru-SD. Pellegrini a další desítka poslanců Směru-SD vystoupili z Ficovy strany před třemi lety a následně založili vlastní stranu.