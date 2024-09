Sikorski: Polsko chce, aby Ukrajina mohla odpalovat dalekonosné střely

Polsko chce, aby Ukrajina mohla využívat střely dlouhého doletu proti cílům na ruském území, uvedl polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski po jednání se svým americkým protějškem Antonym Blinkenem. Varšava chce zvýšit tlak na Moskvu, uvedl podle agentury Reutets šéf polské diplomacie.

Blinken dorazil do polské metropole den po návštěvě Kyjeva, kde jednal mimo jiné o možném povolení odpalovat americké raketové systémy ATACMS hluboko do ruského týlu. Americký prezident Joe Biden v úterý prohlásil, že Washington zvažuje zrušení současného omezení.

„Měli bychom nadále Ukrajině dodávat pokročilé vzdušné systémy...a zrušit omezení týkající se využití zbraní dlouhého doletu,“ řekl Sikorski na tiskové konferenci po jednání s Blinkenem.

Polsko patří k nejaktivnějším podporovatelům sousední Ukrajiny, která již třetím rokem čelí ruské agresi. Funguje také jako logistický uzel pro dodávky západní vojenské pomoci Kyjevu. Podle Sikorského je na čase, aby Západ zvýšil tlak na Moskvu v době, kdy pokračuje ruská ofenziva na východě Ukrajiny a Rusko nejeví zájem o mírová jednání založená na ukrajinských požadavcích.

